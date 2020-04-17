Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева приняла участие в Pillow Challenge. Суть этого челленджа заключается в том, чтобы сфотографироваться раздетым, прикрывшись только подушкой.



"Третья неделя карантина. Подушка уже маловата, надежда на одеяло. P.S. Забудьте все мои советы про питание", - подписала Туктамышева свое фото.