Самоизоляция - это непросто. Фигуристка Туктамышева фотографируется в кивере, кроссовках и шейном платке, с подушкой - на голое тело
Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева приняла участие в Pillow Challenge. Суть этого челленджа заключается в том, чтобы сфотографироваться раздетым, прикрывшись только подушкой.
"Третья неделя карантина. Подушка уже маловата, надежда на одеяло. P.S. Забудьте все мои советы про питание", - подписала Туктамышева свое фото.
Ранее в Pillow Challenge приняли участие многие звезды шоу-бизнеса и спорта, в том числе телеведущая Ксения Бородина и олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Елизавета Туктамышева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер 2019 года. Победительница финала Гран-при сезона 2014/2015 годов и бронзовый призер 2018/2019 годов. Чемпионка России 2013 года.