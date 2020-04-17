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17.04.2020 23:17
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Самоизоляция - это непросто. Фигуристка Туктамышева фотографируется в кивере, кроссовках и шейном платке, с подушкой - на голое тело

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева приняла участие в Pillow Challenge. Суть этого челленджа заключается в том, чтобы сфотографироваться раздетым, прикрывшись только подушкой.

"Третья неделя карантина. Подушка уже маловата, надежда на одеяло. P.S. Забудьте все мои советы про питание", - подписала Туктамышева свое фото.

Ранее в Pillow Challenge приняли участие многие звезды шоу-бизнеса и спорта, в том числе телеведущая Ксения Бородина и олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Елизавета Туктамышева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер 2019 года. Победительница финала Гран-при сезона 2014/2015 годов и бронзовый призер 2018/2019 годов. Чемпионка России 2013 года.

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Комментарии (3)

i224
У экс-фигуристки абонемент на упоминания в фонтанке...
dragvs
Ничего не понял, зачем подушка и что не так с питанием?
P.S. Бегаю каждый день от 5 до 15км+.
footballer
Подушка тут явно лишняя.
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