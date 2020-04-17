В список системообразующих предприятий войдёт примерно тысяча компаний

Общее число системообразующих компаний по всем отраслевым спискам может составить 1000 - 1100 предприятий, оценил количество 17 апреля министр экономического развития России Максим Решетинков в интервью телеканалу РБК-ТВ.

Как рассказал глава Минэкономразвития, правкомисия уже согласовала около 500 предприятий по четырём отраслевым перечням, остальные отраслевые списки пройдут утвердят на следующей неделе.

«Всего мы ориентируемся на цифру 1000 - 1100 предприятий. Хотя, конечно, сейчас другие отраслевые ведомства тоже выходят со своими предложениями по критериям. Работа идет. Думаю, что часть предприятий сейчас проявится - скажут включите нас, потому что мы критериям соответствуем. И в случае, если это так, конечно, они тоже будут включены в эти перечни», - поделился соображениями Решетников.