В список системообразующих предприятий войдёт примерно тысяча компаний

Общее число системообразующих компаний по всем отраслевым спискам может составить 1000 - 1100 предприятий, оценил количество 17 апреля министр экономического развития России Максим Решетинков в интервью телеканалу РБК-ТВ.
Как рассказал глава Минэкономразвития, правкомисия уже согласовала около 500 предприятий по четырём отраслевым перечням, остальные отраслевые списки пройдут утвердят на следующей неделе.
«Всего мы ориентируемся на цифру 1000 - 1100 предприятий. Хотя, конечно, сейчас другие отраслевые ведомства тоже выходят со своими предложениями по критериям. Работа идет. Думаю, что часть предприятий сейчас проявится - скажут включите нас, потому что мы критериям соответствуем. И в случае, если это так, конечно, они тоже будут включены в эти перечни», - поделился соображениями Решетников.
В списках много предприятий промышленности, сельского хозяйства, есть также большой блок от Минэнерго.
Правительственная комиссия займётся рассмотрением отраслевых списков Минтранса, Минстроя, Минфина, Минздрава 24 апреля.
Напомним, первоначальная версия списка системообразующих предприятий, которую утвердило правительство, состояла из 646 компаний и вызвала критику со стороны бизнеса, оказавшегося за пределами перечня. Особенно общественность возмутило появление в списке букмекера «Фонбет». После этого правительство скорректировало критерии отбора системообразующих организаций.