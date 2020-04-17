В центре Петербурга 17 апреля, по закону парных случаев, под колеса автомобиля дважды попали самокатчики. За несколько часов до ДТП на Литейном похожий случай произошел на Невском. На этот раз, однако, переход был регулируемым, а водитель «собрал» два протокола.

Как сообщает «Дорожный инспектор», около 11 часов утра у дома 182 по Невскому проспекту 50-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил 47-летнего мужчину, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу на самокате. Автомобилист место ДТП покинул, но был оперативно задержан сотрудниками ГИБДД Центрального района. Пострадавшего с травмами средней степени тяжести доставили в больницу.

Произошедшее попало на камеру. На записи видно, что мужчина на самокате пересекал дорогу по «зебре» на зеленый сигнал пешеходного светофора вместе с двумя пешеходами. Он оказался быстрее за счет того, что ехал, и попал прямо под удар переднего бампера «Лады». Мужчина ударился о капот и лобовое стекло машины, после чего упал сбоку от нее на асфальт, а самокат отлетел вперед в соседнюю полосу. Водитель «Лады» вышел и стал тормошить пострадавшего. Где-то через минуту на помощь подошел прохожий. Еще чуть позже сбитому мужчине помогли встать на ноги. А когда тот пошел подобрать свой самокат и направился с ним в сторону пешеходного перехода, водитель сел в машину и уехал.

Уже после задержания мужчина заявил, что место ДТП он не покидал, а просто отъехал вперед припарковаться, и вообще самокатчик уехал первым и даже извинился: «Я не знал, что надо находиться и кого-то вызывать. Он уехал, а мне что делать, стоять? Я дальше поехал. Отъехал немножко, припарковался». Обстоятельства ДТП он тоже описал по-своему: по словам водителя, это мужчина на самокате въехал в его автомобиль сбоку.

