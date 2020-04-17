На Литейном таксист и самокатчик встретились на «зебре» под камерой
В Петербурге происходит все больше «летних» ДТП, к мотоциклистам и велосипедистам присоединяются и другие «двухколесные». Днем 17 апреля в центре города сбили парня на самокате.
Как стало известно «Фонтанке», наезд произошел в 14 часов на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 58 по Литейному проспекту. Легковой автомобиль сервиса «Яндекс.Такси» сбил молодого человека на самокате.
Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, что парень выехал на «зебру» на самокате, проехал половину дороги, пока машины стояли в сторону Невского проспекта, и угодил прямо под колеса такси, следовавшего в противоположную сторону.
Информация о состоянии пострадавшего уточняется. В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти данные о ДТП пока не поступали.
«Фонтанка.ру»