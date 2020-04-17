FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +6
74.71р81.28р
СРОЧНО

31 нахимовец заразился коронавирусом

Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНГлавные новости о COVID-19
17.04.2020 15:36
8
Печать

На Литейном таксист и самокатчик встретились на «зебре» под камерой

В Петербурге происходит все больше «летних» ДТП, к мотоциклистам и велосипедистам присоединяются и другие «двухколесные». Днем 17 апреля в центре города сбили парня на самокате.

Как стало известно «Фонтанке», наезд произошел в 14 часов на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 58 по Литейному проспекту. Легковой автомобиль сервиса «Яндекс.Такси» сбил молодого человека на самокате.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, что парень выехал на «зебру» на самокате, проехал половину дороги, пока машины стояли в сторону Невского проспекта, и угодил прямо под колеса такси, следовавшего в противоположную сторону.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется. В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти данные о ДТП пока не поступали.

«Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

260657681
Самокатчики, лисапедисты из ЯндексЕды , моноколёсники в большинстве своём даже не подозревают, что при вступлении на зебру надо слезать с коня и итти пешком. Ну, а ежли ты ощущаешь себя транспортом, то будь любезен не ездить поперёк, по встречке и по пешеходному переходу.
Водитель , канеш, влип на ровном месте - и гайцы даже не обратят внимания на стоящие и закрывающие обзор в 2 ряда автомобили.
COVID-2036
авто двигалось со скоростью явно менее 40 км/ч, тормозной путь - метров 5 (практически мгновенно остановился), закрывала ему обзор (это его не оправдывает) маленькая белая машинка, стоящая на встречке. самокатчик вылетает из-за стоящих машин, не слезая со своего седла, на пешеходный со скоростью бегущего, никуда не глядящего, ни в чем не убеждающегося, пешехода. это мое окончательное экспертное заключение диванного эксперта с опытом 30++ лет.
Resident_Ev1l
Самокатчик лихо вылетел под колеса таксиста. Когда же они свою жизнь и здоровье ценить научатся?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний