В Петербурге происходит все больше «летних» ДТП, к мотоциклистам и велосипедистам присоединяются и другие «двухколесные». Днем 17 апреля в центре города сбили парня на самокате.



Как стало известно «Фонтанке», наезд произошел в 14 часов на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 58 по Литейному проспекту. Легковой автомобиль сервиса «Яндекс.Такси» сбил молодого человека на самокате.