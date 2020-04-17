Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города. Видеозапись 16 апреля появилась на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Святейший Патриарх призвал всех православных воздержаться от посещения храмов и встретить Пасху в кругу близких — дома, пока не будет особого патриаршего богословения. Сегодня это единственный правильный шаг. Только так мы можем прервать цепочку передачи коронавируса», — заявил Беглов.

Он также отметил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, каждый сможет быть причастен к общему торжеству: праздничные богослужения в московском храме Христа Спасителя и в петербургском Казанском соборе будут транслироваться по телевизионным каналам. Множество других религиозных учреждений будут вести свои пасхальные службы онлайн, добавил губернатор.