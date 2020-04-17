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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

17.04.2020 00:35
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«Сегодня это единственный правильный шаг». Беглов попросил петербуржцев остаться дома на Пасху

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города. Видеозапись 16 апреля появилась на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Святейший Патриарх призвал всех православных воздержаться от посещения храмов и встретить Пасху в кругу близких — дома, пока не будет особого патриаршего богословения. Сегодня это единственный правильный шаг. Только так мы можем прервать цепочку передачи коронавируса», — заявил Беглов.

Он также отметил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, каждый сможет быть причастен к общему торжеству: праздничные богослужения в московском храме Христа Спасителя и в петербургском Казанском соборе будут транслироваться по телевизионным каналам. Множество других религиозных учреждений будут вести свои пасхальные службы онлайн, добавил губернатор.

страница Александра Беглова / vk.com

Напомним, ранее петербургская митрополия РПЦ приняла решение закрыть для прихожан все храмы в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией. Ограничения будут действовать вплоть до 19 апреля.

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Комментарии (14)

Иван Петров
А это смотря на какой факультет СПбГУ.
Vasilis
Петрович, а ты чего на работу в костюме пришел? Ты же дворник!
А я теперь средний класс!)))
Samal_5e4d4df31fec5
даневопрос!
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