Храмы Петербурга из-за коронавируса будут закрыты в Пасху. Пустят только клириков, волонтеров и съемочные группы

«Мы до последнего не закрывали храмы для верующих, хотя и призывали во избежание большого скопления людей по возможности воздерживаться от их посещения в надежде, что эпидемия умалится. К сожалению, ситуация с каждым днем только ухудшается. Оказалось, что в Санкт-Петербурге соблюсти в полной мере санитарные нормы в грядущие великие и святые дни не представляется возможным», — говорится в обращении митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

Митрополия Петербурга из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом в России и Северной столице приняла решение закрыть все соборы и храмы Петербурга для прихожан в предпасхальную неделю. Об этом сообщается 13 апреля на официальном сайте.

С 13 апреля установлен новый порядок богослужений в храмах епархии на дни вредоносного поветрия. С 14 по 19 апреля во всех приходских и монастырских храмах епархии богослужения будут совершаться без участия прихожан.



«В них могут находиться только клирики, певчие, церковные работники, волонтеры и съемочные группы, обеспечивающие трансляции. Конечно, просмотр богослужений на мониторе не заменит личного участия, но поможет в домашней молитве не забыть о храме как месте особого присутствия благодати Божией», — сказано в документе.



Настоятелям храмов следует сообщить прихожанам о совершении богослужений в закрытом режиме, разместив информацию на стендах и страницах приходов в соцсетях, иными доступными средствами.



Варсонофий просил попросил клириков и мирян «отнестись к этому с пониманием, уповая на всеблагую и совершенную волю Божию, которая помогает человеку идти по пути спасения» и еще раз подчеркнул, что «главная цель жизни христианина — спасение души».



19 апреля православная церковь празднует один из самых важных христианских праздников — Пасху.

