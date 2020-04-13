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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 13:15
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Храмы Петербурга из-за коронавируса будут закрыты в Пасху. Пустят только клириков, волонтеров и съемочные группы

Митрополия Петербурга из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом в России и Северной столице приняла решение закрыть все соборы и храмы Петербурга для прихожан в предпасхальную неделю. Об этом сообщается 13 апреля на официальном сайте.

«Мы до последнего не закрывали храмы для верующих, хотя и призывали во избежание большого скопления людей по возможности воздерживаться от их посещения в надежде, что эпидемия умалится. К сожалению, ситуация с каждым днем только ухудшается. Оказалось, что в Санкт-Петербурге соблюсти в полной мере санитарные нормы в грядущие великие и святые дни не представляется возможным», — говорится в обращении митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

С 13 апреля установлен новый порядок богослужений в храмах епархии на дни вредоносного поветрия. С 14 по 19 апреля во всех приходских и монастырских храмах епархии богослужения будут совершаться без участия прихожан.

«В них могут находиться только клирики, певчие, церковные работники, волонтеры и съемочные группы, обеспечивающие трансляции. Конечно, просмотр богослужений на мониторе не заменит личного участия, но поможет в домашней молитве не забыть о храме как месте особого присутствия благодати Божией», — сказано в документе.

Настоятелям храмов следует сообщить прихожанам о совершении богослужений в закрытом режиме, разместив информацию на стендах и страницах приходов в соцсетях, иными доступными средствами.

Варсонофий просил попросил клириков и мирян «отнестись к этому с пониманием, уповая на всеблагую и совершенную волю Божию, которая помогает человеку идти по пути спасения» и еще раз подчеркнул, что «главная цель жизни христианина — спасение души».

19 апреля православная церковь празднует один из самых важных христианских праздников — Пасху.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.

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Комментарии (12)

kerkir
А вот Александр Сергеевич Пушкин, во время эпидемии холеры читал проповеди в церкви с амвона : "Содержание этой проповеди сохранилось в мемуарной литературе. Нижегородская губернаторша А. П. Бутурлина спрашивала Пушкина о его пребывании в Болдине: "Что же вы делали в деревне, Александр Сергеевич? Скучали?" - "Некогда было, Анна Петровна. Я даже говорил проповеди". - "Проповеди?" - "Да, в церкви, с амвона. По случаю холеры. Увещевал их. „И холера послана вам, братцы, оттого, что вы оброка не платите. пьянствуете. А если вы будете продолжать так же, то вас будут сечь. Аминь!""
Кстати, очень современно по сути, ну чуть-чуть стилистику модернизировать и Беглову предложить тоже с амвона Исаакия возгласить.
Локс
Мы до последнего не закрывали храмы для верующих, хотя и призывали во избежание большого скопления людей по возможности воздерживаться от их посещения в надежде, что эпидемия умалится...

Прекрасно, чо
Обмякнувший Росеянин
"Пустят только клириков"
А паладинов? Рог? Друидов? Варлоков!?
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