За акцию у консульства Чехии «другоросса» оштрафовали на 20 тысяч. Полиция передумала признавать петербургский НИИ ядерным хранилищем
При рассмотрении дела петербургского «другоросса» Сергея Кондратьева полиция исключила пункт об особой опасности научного института «Прометей». Он находится в непосредственной близости от правительственных зданий.
Как сообщили «Фонтанке» в петербургском отделении незарегистрированной партии «Другая Россия», 16 апреля Смольнинский районный суд оштрафовал активиста Кондратьева на 20 тысяч рублей за акцию с дымовыми шашками рядом с «Прометеем» и консульством Чехии.
Кондратьева признали виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП «Проведение публичного мероприятия без подачи уведомления». Изначально ему вменяли другое правонарушение, по части 7 той же статьи - мероприятие, проведенное рядом с ядерной установкой, радиационным источником или пунктом хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ.
Из финального протокола полиция исключила пункт об опасном статусе «Прометея». Учреждение входит в научный центр «Курчатовский институт», под эгидой которого объединена значительная часть ядерно-физического комплекса России. По официальным данным, специализация «Прометея» - работа по созданию материалов и технологий для кораблестроения, гражданского судостроения, объектов морской техники. Он является головной материаловедческой организацией в области использования атомной энергии.
«Другая Россия» провела акцию с дымовыми шашками, требуя вернуть на место снесенный в Праге памятник маршалу Коневу.