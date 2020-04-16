За акцию у консульства Чехии «другоросса» оштрафовали на 20 тысяч. Полиция передумала признавать петербургский НИИ ядерным хранилищем

При рассмотрении дела петербургского «другоросса» Сергея Кондратьева полиция исключила пункт об особой опасности научного института «Прометей». Он находится в непосредственной близости от правительственных зданий.



Как сообщили «Фонтанке» в петербургском отделении незарегистрированной партии «Другая Россия», 16 апреля Смольнинский районный суд оштрафовал активиста Кондратьева на 20 тысяч рублей за акцию с дымовыми шашками рядом с «Прометеем» и консульством Чехии.

Кондратьева признали виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП «Проведение публичного мероприятия без подачи уведомления». Изначально ему вменяли другое правонарушение, по части 7 той же статьи - мероприятие, проведенное рядом с ядерной установкой, радиационным источником или пунктом хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ.