Петербургские нацболы провели протестную акцию у здания консульства Чехии на Тверской улице, 5. Таким образом они выразили несогласие со сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

В итоге был задержан один активист. Его доставили в 76-й отдел полиции, где, по данным пресс-службы «другороссов», составили протокол по 7-й части статьи 20.2 КоАП. Она подразумевает наказание за проведение несанкционированной акции «в непосредственной близости от территории ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ».

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе независимой политической партии «Другая Россия» 16 апреля, участники акции протеста закидали здание консульства дымовыми шашками и развернули транспарант с требованием вернуть Конева, присовокупив оскорбление.

За нее предусмотрен административный арест на 15 суток или штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей.



В пресс-службе партии «Другая Россия» предположили, что этот пункт статьи был выбран, поскольку в соседнем квартале находится «работающий с радиоактивными материалами ЦНИИ «Прометей»».

Ранее власти столицы Чехии демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, чтобы перенести его в один из музеев. Посольство России в Чехии назвало это решение возмутительным, а этой весной СК РФ возбудил по факту сноса уголовное дело по 3-й части статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично).

