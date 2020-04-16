В тюменском военном училище нашли коронавирус. Минобороны подтвердило заражение у 15 человек
Министерство обороны РФ сообщило, что 14 военнослужащих и гражданский специалист оказались поражены COVID-2019 в Тюмени.
«В Тюменском высшем военном инженерном командном училище (ТВВИКУ) в ходе тестирования учащихся и преподавательского состава на наличие коронавирусной инфекции пробы у 14 военнослужащих и гражданского сотрудника дали положительный результат», — сообщает 16 апреля Минобороны.
Заболевшие были изолированы. Сейчас их ждет карантин. Их состояние оценивается как «нормальное».
В учебном заведении было сделано тестирование 352 курсантов на COVID-2019. Кроме того, была проведена дезинфекция помещений.
Ранее заражение в училище подтвердила и замгубернатора региона Ольга Кузнечевских.
Напомним, что в Тюменской области сейчас выявлено 112 случаев COVID-2019. Также в регионе зафиксирована одна смерть больного коронавирусом.