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16.04.2020 16:29
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В тюменском военном училище нашли коронавирус. Минобороны подтвердило заражение у 15 человек

Министерство обороны РФ сообщило, что 14 военнослужащих и гражданский специалист оказались поражены COVID-2019 в Тюмени.

«В Тюменском высшем военном инженерном командном училище (ТВВИКУ) в ходе тестирования учащихся и преподавательского состава на наличие коронавирусной инфекции пробы у 14 военнослужащих и гражданского сотрудника дали положительный результат», — сообщает 16 апреля Минобороны.

Заболевшие были изолированы. Сейчас их ждет карантин. Их состояние оценивается как «нормальное».

В учебном заведении было сделано тестирование 352 курсантов на COVID-2019. Кроме того, была проведена дезинфекция помещений.

Ранее заражение в училище подтвердила и замгубернатора региона Ольга Кузнечевских.

Напомним, что в Тюменской области сейчас выявлено 112 случаев COVID-2019. Также в регионе зафиксирована одна смерть больного коронавирусом.

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