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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 12:55
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В Петербурге нет экспресс-тестов на коронавирус. У выздоровевших готовятся брать кровь

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто рассказал о том, что в Петербурге пока не делают экспресс-тесты на коронавирус.

«Сегодня мы не имеем возможности проводить экспресс-тестирование, хотя такие тесты появляются. Нам крайне важно иметь тесты, чтобы получить результаты через два-четыре часа», — сказал Шляхто журналистам 16 апреля.

Кроме того, в ближайшее время должны поступить тесты на антитела. И на этой или следующей неделе может начаться сдача крови выздоровевших для лечения больных.

Ранее он заявил, что в Петербурге легких больных коронавирусом могут отправить в гостиницы и пансионаты.

По его словам, сейчас Петербург идет по относительно благоприятному сценарию и может быть избавлен от той ситуации, которая сложилась в Москве.

© Фонтанка.Ру

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