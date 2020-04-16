В Петербурге нет экспресс-тестов на коронавирус. У выздоровевших готовятся брать кровь

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто рассказал о том, что в Петербурге пока не делают экспресс-тесты на коронавирус.



«Сегодня мы не имеем возможности проводить экспресс-тестирование, хотя такие тесты появляются. Нам крайне важно иметь тесты, чтобы получить результаты через два-четыре часа», — сказал Шляхто журналистам 16 апреля.



Кроме того, в ближайшее время должны поступить тесты на антитела. И на этой или следующей неделе может начаться сдача крови выздоровевших для лечения больных.

