В Петербурге нет экспресс-тестов на коронавирус. У выздоровевших готовятся брать кровь
Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто рассказал о том, что в Петербурге пока не делают экспресс-тесты на коронавирус.
«Сегодня мы не имеем возможности проводить экспресс-тестирование, хотя такие тесты появляются. Нам крайне важно иметь тесты, чтобы получить результаты через два-четыре часа», — сказал Шляхто журналистам 16 апреля.
Кроме того, в ближайшее время должны поступить тесты на антитела. И на этой или следующей неделе может начаться сдача крови выздоровевших для лечения больных.
Ранее он заявил, что в Петербурге легких больных коронавирусом могут отправить в гостиницы и пансионаты.
По его словам, сейчас Петербург идет по относительно благоприятному сценарию и может быть избавлен от той ситуации, которая сложилась в Москве.