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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 12:24
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В Петербурге легких больных коронавирусом могут отправить в гостиницы и пансионаты

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто сообщил о том, что в Петербурге больных коронавирусом в легкой форме будут лечить амбулаторно.

Как он рассказал журналистам 16 апреля, если нет возможности проходить лечение на дому, то заболевших отправят в гостиницы и пансионаты, чтобы изолировать их от родственников и маленьких детей. Вопрос прорабатывается в Смольном.

Все про коронавирус в Петербурге, стране и мире читайте в нашей онлайн-трансляции.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

SERGEY111
А потом в эти пансионаты и гостиницы клиенты будут заселяться в промышленных водолазных костюмах .
igoruha
А сколько лёгких и бессимптомных преболело дома или на ногах?
VF812
Вопрос в том, что городу не принадлежат ни гостиницы, ни пансионаты. Как и куда они будут расселять - неизвестно. Скорее всего это будут какие-нибудь общежития.
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