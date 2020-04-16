В Петербурге легких больных коронавирусом могут отправить в гостиницы и пансионаты

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто сообщил о том, что в Петербурге больных коронавирусом в легкой форме будут лечить амбулаторно.



Как он рассказал журналистам 16 апреля, если нет возможности проходить лечение на дому, то заболевших отправят в гостиницы и пансионаты, чтобы изолировать их от родственников и маленьких детей. Вопрос прорабатывается в Смольном.



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