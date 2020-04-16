Минздрав останавливает плановую вакцинацию из-за коронавируса
Плановая вакцинация детей и взрослых в России в рамках «национального календаря профилактических прививок» приостановлена из-за распространения коронавируса. Об этом 16 апреля сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов порталу «Будущее России. Национальные проекты».
При этом он уточнил, что вакцинация новорожденных в роддомах пока сохраняется. Отметим, глава Роспотребнадзора Анна Попова еще месяц назад направила в регионы письмо, в котором рекомендовала отказаться от рутинной вакцинации.