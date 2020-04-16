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16.04.2020 11:08
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Минздрав останавливает плановую вакцинацию из-за коронавируса

Плановая вакцинация детей и взрослых в России в рамках «национального календаря профилактических прививок» приостановлена из-за распространения коронавируса. Об этом 16 апреля сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов порталу «Будущее России. Национальные проекты».

При этом он уточнил, что вакцинация новорожденных в роддомах пока сохраняется. Отметим, глава Роспотребнадзора Анна Попова еще месяц назад направила в регионы письмо, в котором рекомендовала отказаться от рутинной вакцинации.

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Комментарии (3)

Печенег (Snaky) Половцев
Ааааааа!!!! Антипрививочники захватили минздравнадзор! Спасайся кто может!!! :)
Modest_5e4ce41f7533b
Какой Минздрав? Теперь в каждой дыре свой.
hal9000
Вакцинацию от Гриппа надо вообще отменить нафиг...я от нее только болею...портят мне иммунитет этими прививками..обходился без вакцин...теперь вдруг понадобилась..я лично не собираюсь больше вакцинирлваться
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