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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 15:33
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ВОЗ: Прирост количества заразившихся коронавирусом в России продолжится

Прирост количества новых заразившихся Covid-19 на этой неделе в России продолжится. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Эпидемиологическая линия показывает, что это еще фаза роста. К сожалению, на этой неделе еще будет рост (количества зараженных в РФ. — Прим. ред.)», — заявила Вуйчич (цитата по ТАСС).

Напомним, ранее о том, что пик эпидемии в России далеко не пройден, говорил и Владимир Путин.

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Комментарии (5)

Kit.
Так эта Мелита Вуйнович хвалила две недели назад принимаемые в России меры против эпидемии - или это были фейк ньюс?
baddancer
Мы с Дональдом Фредовичем недовольны деятельностью ВОЗ и предлагаем снять их с довольствия, чтобы фильтровали базар.
BrotherRabbit
"Эпидемиологическая линия показывает, что это еще фаза роста". Конгениально! Вообще-то говоря, читая всё то, что говорит в последнее время Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России, трудно не согласиться с господином Трампом, который посчитал ВОЗ никчёмной организацией. И выключил её финансирование.
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