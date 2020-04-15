ВОЗ: Прирост количества заразившихся коронавирусом в России продолжится

Прирост количества новых заразившихся Covid-19 на этой неделе в России продолжится. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.



«Эпидемиологическая линия показывает, что это еще фаза роста. К сожалению, на этой неделе еще будет рост (количества зараженных в РФ. — Прим. ред.)», — заявила Вуйчич (цитата по ТАСС).



Напомним, ранее о том, что пик эпидемии в России далеко не пройден, говорил и Владимир Путин.

