Путин: Пик эпидемии не пройден, и не нужно расслабляться

Президент России во время онлайн-совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране заявил, что пик эпидемии еще не пройден.



«Не нужно расслабляться! <...>Пик эпидемии у нас не пройден. Причем не пройден даже в Москве», — заявил 13 апреля Владимир Путин в ходе обращения, которое в прямом эфире транслировал телеканал «Россия 24».



По его словам, меры, которые приняли власти Москвы, оправданны. При этом он призвал не создавать неудобства гражданам.



Глава государства заявил, что будет рассматривать как «преступную халатность», если что-то не будет доделано вовремя. Он уверен, что у регионов РФ еще есть запас времени для подготовки к удару COVID-2019, однако он «быстро тает».

