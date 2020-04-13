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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 16:36
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Путин: Пик эпидемии не пройден, и не нужно расслабляться

Президент России во время онлайн-совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране заявил, что пик эпидемии еще не пройден.

«Не нужно расслабляться! <...>Пик эпидемии у нас не пройден. Причем не пройден даже в Москве», — заявил 13 апреля Владимир Путин в ходе обращения, которое в прямом эфире транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, меры, которые приняли власти Москвы, оправданны. При этом он призвал не создавать неудобства гражданам.

Глава государства заявил, что будет рассматривать как «преступную халатность», если что-то не будет доделано вовремя. Он уверен, что у регионов РФ еще есть запас времени для подготовки к удару COVID-2019, однако он «быстро тает».

Путин также отметил, что в сравнении с другими странами Россия выглядит «предпочтительнее». Он подчеркнул функционирование системы здравоохранения и хорошую подготовку врачей.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за ситуацией, связанной с коронавирусом, в Петербурге и мире.

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Комментарии (4)

Vasilis
А нормальных новостей для россиян совсем нет?
***_555
Путин также отметил, что в сравнении с другими странами Россия выглядит «предпочтительнее».
Германия - выплаты микро- и малым предприятиям от 9 до 15 тысяч Евро
США - выплаты гражданам 1200 долларов взрослым, 500 - детям.
Россия - введён налог на вклады, запрещён импорт дешёвого бензина.
McGillavry
Чья халатность преступнее всего? Хотя это не халатность уже, а открытое вредительство.
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