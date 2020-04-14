Глава Минюста: Бунт в Ангарске срежиссирован извне. Были реальные угрозы в адрес начальника колонии и его семьи

Бунт в колонии №15 Ангарска мог быть «срежиссирован извне». Об этом 14 апреля в интервью «Российской газете» заявил министр юстиции Константин Чуйченко.



Он подчеркнул, что у местного управления ФСИН не было начальника четыре года. Нового назначили совсем недавно.



«Попытки нового руководства навести порядок, пресечь незаконные действия, фиксировать нарушения, например, создание комфортных условий для отдельного контингента, столкнулись с саботажем и шантажом со стороны осужденных. Есть информация о том, что данный бунт был срежиссирован извне, эти же люди проплатили так называемых «правозащитников», которые до сих пор пытаются раскачать ситуацию в масс-медиа. Были реальные угрозы в адрес начальника колонии и его семьи, пресечена попытка нападения», — заявил глава Минюста.

