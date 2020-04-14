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14.04.2020 18:16
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Глава Минюста: Бунт в Ангарске срежиссирован извне. Были реальные угрозы в адрес начальника колонии и его семьи

Бунт в колонии №15 Ангарска мог быть «срежиссирован извне». Об этом 14 апреля в интервью «Российской газете» заявил министр юстиции Константин Чуйченко.

Он подчеркнул, что у местного управления ФСИН не было начальника четыре года. Нового назначили совсем недавно.

«Попытки нового руководства навести порядок, пресечь незаконные действия, фиксировать нарушения, например, создание комфортных условий для отдельного контингента, столкнулись с саботажем и шантажом со стороны осужденных. Есть информация о том, что данный бунт был срежиссирован извне, эти же люди проплатили так называемых «правозащитников», которые до сих пор пытаются раскачать ситуацию в масс-медиа. Были реальные угрозы в адрес начальника колонии и его семьи, пресечена попытка нападения», — заявил глава Минюста.

Он добавил, что для родственников осужденных ГУ ФСИН открыло горячую линию. «Все заявления о том, что на территорию колонии не пускают правозащитников, о том, что ФСИН не предоставляет информацию, не соответствуют действительности», — уточнил Чуйченко.

Напомним, 10 апреля после беспорядков в колонии начался пожар. Заключённые подожгли три здания, в которых расположены деревообрабатывающие цеха, а также машина противопожарной службы. После столкновения части заключенных и спецназа бунт закончился, а в УФСИН заявили, что ситуация находится под контролем.

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Комментарии (4)

gencon
Кто нибудь в России может ответить на вопрос, какие вообще права могут быть у осужденного в колонии, если на воле при одиночном пикете с белым листком бумаги тебе дадут в рыло и нарисуют липовый протокол, что ты экстремист, ругающийся матом и , который в последствие судья сочтет за вполне законный впаяет 15 суток?
perekuz
Правозащитники должны попадать на территорию колонии только по приговору суда.
Dimitry Antonov
А по каким причинам не было начальника целых четыре года?
У кого-то руки не доходили? Или длительная подковёрная борьба шла за такое место?
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