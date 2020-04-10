Следователи показали, как горит бунтующая колония в Ангарске. В УФСИН заявили, что всё под контролем
Следственный комитет России опубликовал видео из исправительной колонии строго режима №15 в Иркутской области, где 10 апреля в результате беспорядков заключённых произошёл пожар.
Запись сделана из-за спин сотрудников правоохранительных органов, которые выстроились перед заключёнными. На первых кадрах правоохранители скорее расслаблены, дубинки в руках далеко не у всех. Дальше съёмка ведётся поздним вечером, заключённые вскидывают руки, что-то кричат, но звука нет. В финале видео — зарево пожара.
По версии следствия, накануне один из отрицательно характеризующихся осуждённых, который за нарушение правил внутреннего распорядка попал в штрафной изолятор, отказался от проведения личного обыска. Своё несогласие продемонстрировал активно: растолкал сотрудников колонии, обругал их и призвал на помощь соседей по камерам в ШИЗО.
Те откликнулись, разбили стёкла камер видеонаблюдения, порезали себя и напали на сотрудника. Пострадавшего госпитализировали, осуждённым оказали медпомощь.
«После проведения беседы и разъяснения причин произошедшего осужденные отказались от противоправных действий», - сообщили в УФСИН. В СК возбудили дело о дезорганизация деятельности исправительного учреждения (статья 321 УК РФ).
10 апреля беспорядки возобновились, заключённые подожгли три здания, в которых расположены деревообрабатывающие цеха, а также машина противопожарной службы колонии, пишет ТАСС. Источник агентства сообщил, что в колонии произошло столкновение части заключённых и спецназа.
В УФСИН заявили, что обстановка в ИК-15 находится под контролем. «В настоящий момент на территории колонии работают сотрудники ГУФСИН, прокуратуры и Следственного комитета. В настоящее время проводится оценка ущерба», - говорится в последнем сообщении ведомства.
Ангарская исправительно-трудовая колония № 15 строгого режима. Основной контингент — заключённые с несколькими судимостями. Колония создана в 1952 году, на своём сайте хвалит «офисы на колёсах» собственного производства. Кроме производства зданий модульного типа и изделий металлообработки, осуждённые могут освоить изготовление мебели.
Из досуга у отбывающих наказание в ИК-15 тренажёрный зал, кабельное телевидение, православный храм и комната психологической разгрузки. Есть фонтан.