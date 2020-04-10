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10.04.2020 23:03
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Следователи показали, как горит бунтующая колония в Ангарске. В УФСИН заявили, что всё под контролем

Следственный комитет России опубликовал видео из исправительной колонии строго режима №15 в Иркутской области, где 10 апреля в результате беспорядков заключённых произошёл пожар.

Запись сделана из-за спин сотрудников правоохранительных органов, которые выстроились перед заключёнными. На первых кадрах правоохранители скорее расслаблены, дубинки в руках далеко не у всех. Дальше съёмка ведётся поздним вечером, заключённые вскидывают руки, что-то кричат, но звука нет. В финале видео — зарево пожара.

По версии следствия, накануне один из отрицательно характеризующихся осуждённых, который за нарушение правил внутреннего распорядка попал в штрафной изолятор, отказался от проведения личного обыска. Своё несогласие продемонстрировал активно: растолкал сотрудников колонии, обругал их и призвал на помощь соседей по камерам в ШИЗО.

Те откликнулись, разбили стёкла камер видеонаблюдения, порезали себя и напали на сотрудника. Пострадавшего госпитализировали, осуждённым оказали медпомощь.

«После проведения беседы и разъяснения причин произошедшего осужденные отказались от противоправных действий», - сообщили в УФСИН. В СК возбудили дело о дезорганизация деятельности исправительного учреждения (статья 321 УК РФ).

10 апреля беспорядки возобновились, заключённые подожгли три здания, в которых расположены деревообрабатывающие цеха, а также машина противопожарной службы колонии, пишет ТАСС. Источник агентства сообщил, что в колонии произошло столкновение части заключённых и спецназа.

В УФСИН заявили, что обстановка в ИК-15 находится под контролем. «В настоящий момент на территории колонии работают сотрудники ГУФСИН, прокуратуры и Следственного комитета. В настоящее время проводится оценка ущерба», - говорится в последнем сообщении ведомства.

Ангарская исправительно-трудовая колония № 15 строгого режима. Основной контингент — заключённые с несколькими судимостями. Колония создана в 1952 году, на своём сайте хвалит «офисы на колёсах» собственного производства. Кроме производства зданий модульного типа и изделий металлообработки, осуждённые могут освоить изготовление мебели.

Из досуга у отбывающих наказание в ИК-15 тренажёрный зал, кабельное телевидение, православный храм и комната психологической разгрузки. Есть фонтан.

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Комментарии (3)

Georgii Ivanov
Как зараза среди преступников в колониях стала распространяться эта криминальная мода. Лавры узника совести и торжественный выход Дадина под литавры Болотных СМИ с солидной пачкой евро, не дают покоя многим убийцам, грабителям, ворам и насильникам. Подобная активность во многом подогревается грантососными активистами на местах. Карантинные мероприятия значительно снизили их подрывные операции, улицы, площадя крупных городов стали им практически недоступны. В этих условиях особенно привлекательны для них и становятся места лишения свободы, наиболее слабое звено России в информационной войне. Тем более тюремное наказание, как говаривал Чичиков в "Мертвых душах", никогда не может быть приятным во всех отношениях. Естественно, осмелевших его защищать, тем более хвалить, подвергнут не только осмеянию... Озверевший зек может нападать на сотрудника, убивать, калечить, но бить его не смей. Так он и на воле будет вас так же бить и калечить...
Gunna
Дааа.. УФСИНу верим. Изо всех сил верим, дооооо....
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