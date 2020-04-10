Запись сделана из-за спин сотрудников правоохранительных органов, которые выстроились перед заключёнными. На первых кадрах правоохранители скорее расслаблены, дубинки в руках далеко не у всех. Дальше съёмка ведётся поздним вечером, заключённые вскидывают руки, что-то кричат, но звука нет. В финале видео — зарево пожара.

Следственный комитет России опубликовал видео из исправительной колонии строго режима №15 в Иркутской области, где 10 апреля в результате беспорядков заключённых произошёл пожар.

По версии следствия, накануне один из отрицательно характеризующихся осуждённых, который за нарушение правил внутреннего распорядка попал в штрафной изолятор, отказался от проведения личного обыска. Своё несогласие продемонстрировал активно: растолкал сотрудников колонии, обругал их и призвал на помощь соседей по камерам в ШИЗО.



Те откликнулись, разбили стёкла камер видеонаблюдения, порезали себя и напали на сотрудника. Пострадавшего госпитализировали, осуждённым оказали медпомощь.



«После проведения беседы и разъяснения причин произошедшего осужденные отказались от противоправных действий», - сообщили в УФСИН. В СК возбудили дело о дезорганизация деятельности исправительного учреждения (статья 321 УК РФ).



10 апреля беспорядки возобновились, заключённые подожгли три здания, в которых расположены деревообрабатывающие цеха, а также машина противопожарной службы колонии, пишет ТАСС. Источник агентства сообщил, что в колонии произошло столкновение части заключённых и спецназа.



В УФСИН заявили, что обстановка в ИК-15 находится под контролем. «В настоящий момент на территории колонии работают сотрудники ГУФСИН, прокуратуры и Следственного комитета. В настоящее время проводится оценка ущерба», - говорится в последнем сообщении ведомства.

