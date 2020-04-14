Как освятить куличи, если храмы закрыты для верующих. В Санкт-Петербургской епархии разъяснили порядок действий

Освятить куличи и пасхи в этом году верующим можно будет, не приходя в храмы, домашним чином. Об этом «Фонтанке» 14 апреля рассказали в Санкт-Петербургской епархии РПЦ. «Освящение пасхальной трапезы в этом году внутри храмов проводиться не будет в связи с эпидемией нового коронавируса, — объяснили в пресс-службе епархии. — В Вербное воскресенье верующим рекомендовали освящать веточки вербы домашним чином, такие же рекомендации даны рабочей группой при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса и на Пасху». Для того, чтобы освятить дома праздничное угощение, перед пасхальной трапезой надо трижды прочитать тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ, / и сущим во гробех живот даровав», а затем окропить пищу святой водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». «Кроме того, верующим рекомендуется усилить домашнюю молитву, на Страстной седмице читать Евангелие. В четверг вечером есть особая служба с чтением фрагментов из Нового Завета, в которых повествуется о последних событиях земной жизни Христа, включая распятие — «Двенадцать Евангелий», — отмечают в пресс-службе епархии.

Напомним, что православная Пасха в этом году отмечается 19 апреля. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий установил особый порядок работы храмов с 14 по 19 апреля: во всех приходских и монастырских храмах епархии богослужения должны совершаться без участия прихожан. В помещениях могут находиться только клирики, певчие, церковные служители и работники или съемочные группы, обеспечивающие прямые трансляции богослужений.



В Ленинградской области также ввели ограничения в связи с эпидемией коронавируса. В этом году все пасхальные богослужения пройдут на открытом воздухе, на прихрамовых территориях. Верующим рекомендовано носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Отметим, при этом в Минздраве уже заявили, что коронавирус может передаваться на расстоянии до четырех метров.

