Минздрав: Коронавирус может передаваться на расстояние в четыре метра

Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ назвал расстояние, на которое COVID-2019 может передаться от одного человека к другому.



«Он [коронавирус] может передаваться <...> на четыре метра. Вот, человек инфицированный может передавать вирус на расстояние в четыре метра. Это совсем свежие данные», — рассказал 14 апреля Николай Брико в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что соблюдение дистанции — это по-прежнему эффективная мера. По его словам, вирус сохраняет свою жизнеспособность в аэрозоле от 30 минут до нескольких часов, а на различных поверхностях — до нескольких дней.