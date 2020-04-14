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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 15:21
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Минздрав: Коронавирус может передаваться на расстояние в четыре метра

Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ назвал расстояние, на которое COVID-2019 может передаться от одного человека к другому.

«Он [коронавирус] может передаваться <...> на четыре метра. Вот, человек инфицированный может передавать вирус на расстояние в четыре метра. Это совсем свежие данные», — рассказал 14 апреля Николай Брико в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что соблюдение дистанции — это по-прежнему эффективная мера. По его словам, вирус сохраняет свою жизнеспособность в аэрозоле от 30 минут до нескольких часов, а на различных поверхностях — до нескольких дней.

При этом он подчеркнул, что воздушно-капельный путь передачи остается основным.

Брико отметил, что сейчас происходит усиление интенсивности распространения COVID-19, а в столице уже «трудно проследить цепочку». При этом эпидемиолог подчеркнул, что эффективность принимаемых властями мер будет видна только через неделю.

Ранее российский Минздрав предупредил о повышенных шансах заболеть коронавирусом при употреблении алкоголя.

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Комментарии (15)

leningradec67
Парки закрыты, магазины закрыты, но транспорт битком набит, автобусы маршрутки как сельди в бочке. С расстоянием от лица до лица 2 см.
krasnonosov
Это против ветра или по ветру?
hedgehog_
в этом тексте главная отмазка современности. слово может. он омжет передаваться а может и не передаваться. у него есть право, а не обязанность. как лекарства могут помочь, а могут и нет
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