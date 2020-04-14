Запрет на продажу медицинских масок без лицензии продержался 10 дней. Правительство его отменяет
Кабинет министров РФ решил приостановить действие принятого в начале апреля постановления о реализации медицинских масок только компаниями с лицензией.
«Приостановить действие постановления правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 431 «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий», — цитирует 14 апреля текст документа ТАСС.
Постановление было подписано премьером Михаилом Мишустиным 13 апреля.
Порядок обращения медицинских изделий был изменен 3 апреля. В список товаров, которые нельзя продавать без фармацевтической лицензии, включили медицинские маски. Кроме того, в списке были перчатки, респираторы и защитная одежда. «Росхимзащита» Ростеха назначалась оператором, осуществляющим торговлю масками оптом. В компании сообщили, что знают о новом постановлении.