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14.04.2020 12:34
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Запрет на продажу медицинских масок без лицензии продержался 10 дней. Правительство его отменяет

Кабинет министров РФ решил приостановить действие принятого в начале апреля постановления о реализации медицинских масок только компаниями с лицензией.

«Приостановить действие постановления правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 431 «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий», — цитирует 14 апреля текст документа ТАСС.

Постановление было подписано премьером Михаилом Мишустиным 13 апреля.

Порядок обращения медицинских изделий был изменен 3 апреля. В список товаров, которые нельзя продавать без фармацевтической лицензии, включили медицинские маски. Кроме того, в списке были перчатки, респираторы и защитная одежда. «Росхимзащита» Ростеха назначалась оператором, осуществляющим торговлю масками оптом. В компании сообщили, что знают о новом постановлении.

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Комментарии (2)

maarks1909
Левая рука не знает что правая делает, вот как это называется.
sha_5e4d8c662c249
Нуим...
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