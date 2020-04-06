Медицинские маски теперь могут продавать только компании с фармацевтической лицензией

«Определить акционерное общество «Корпорация «Росхимзащита» федеральным оператором — координатором по обеспечению потребности субъектов Российской Федерации в отдельных видах медицинских изделий <...> Уполномочить в качестве региональных операторов организации, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в части оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения», — сообщается 6 апреля в постановлении на сайте правительства.

Правительство РФ опубликовало постановление, которое устанавливает порядок обращения медицинских изделий и ограничения на оптовую и розничную торговлю.

В список медицинских товаров, которые нельзя будет продавать без лицензии, включены медицинские маски и перчатки, респираторы и защитная одежда.

Ранее в Петербурге оштрафовали предприимчивых торговцев масками и антисептиками по статье 14.1 («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)») КоАП.

Напомним, что в эпоху коронавируса в России возрос спрос на медицинские маски, чем воспользовались и различные спекулянты, завысив цены в несколько раз. Владимир Путин навал такое поведение «экономическим мародерством». Министр промышленности и торговли Денис Мантуров пообещал президенту обеспечить россиян средствами защиты. При этом ВОЗ считает маски бесполезными для здоровых людей.