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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 13:16
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Медицинские маски теперь могут продавать только компании с фармацевтической лицензией

Правительство РФ опубликовало постановление, которое устанавливает порядок обращения медицинских изделий и ограничения на оптовую и розничную торговлю.

«Определить акционерное общество «Корпорация «Росхимзащита» федеральным оператором — координатором по обеспечению потребности субъектов Российской Федерации в отдельных видах медицинских изделий <...> Уполномочить в качестве региональных операторов организации, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в части оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения», — сообщается 6 апреля в постановлении на сайте правительства.

В список медицинских товаров, которые нельзя будет продавать без лицензии, включены медицинские маски и перчатки, респираторы и защитная одежда.

Ранее в Петербурге оштрафовали предприимчивых торговцев масками и антисептиками по статье 14.1 («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)») КоАП.

Напомним, что в эпоху коронавируса в России возрос спрос на медицинские маски, чем воспользовались и различные спекулянты, завысив цены в несколько раз. Владимир Путин навал такое поведение «экономическим мародерством». Министр промышленности и торговли Денис Мантуров пообещал президенту обеспечить россиян средствами защиты. При этом ВОЗ считает маски бесполезными для здоровых людей.

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Комментарии (8)

YaNeverKnewMe
Всё как всегда: правительство пообещало наказать спекулянтов и обеспечить россиян масками. Первую часть (запрет/наказание/регулирование) выполнили, а про вторую забыли.
VictorW
А почему нельзя просто раздавать бесплатно? Барбосу 3.5 лярда выделили, а он ни планшетов для детей (которые по новой конституции - наше всё) ни масок с перчатками дать людям не может. Так на фига он нужен? Путину звонить каждый может, а ты с народом поработай!
260828791
Днище... Мегарегулятор оборота всего насущного... Которому отчитайся, доложи и прочее. При этом который не за что ответственность не несет.
А главное, в прогаре останутся только производители которые теперь НЕ БУДУТ делать сертифицированные, не самопальные, маски чтобы не работать в минус с маржой 10% которая не покроет от слова совсем... Им проще закрыться будет. При этом это не ЧС, но действие непреодолимой силы и форсмажор... Мы целенаправленно популистическими методами стреляем себе не то что в ногу, в голову! Ау! Кто потом за это ответит?!
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