Маски сошьют стахановскими темпами. Министр Мантуров пообещал Путину бросить все силы легкопрома на борьбу с коронавирусом

Сейчас эти предприятия переведены на круглосуточный режим, увеличили мощности до 1600 тысяч масок в сутки, со 2 марта власти наложили запрет на экспорт.

По его словам, сейчас в России 18 предприятий, которые производят маски из синтетических нетканых материалов. Они производили в среднем в сутки около 600 тысяч масок.

Россия нарастит производство защитных масок в 10 раз к началу апреля. Такое обещание дал президенту РФ Владимиру Путину министр промышленности и торговли Денис Мантуров 23 марта.

По словам Мантурова, чтобы обеспечить их материалами, российская промышленность спешно наращивает производство марли. «Мы рассчитываем в общей сложности выйти на первую половину апреля на пять миллионов масок в сутки», — заявил министр. Это позволит обеспечить систему здравоохранения, аптечные сети, также закрыть потребность ряда ведомств.

Кроме того, отечественные заводы выпускают три миллиона единиц продукции для дезинфекции рук и 350 миллионов литров — для дезинфекции помещений и обработки зданий. «Мы также можем на сегодняшний день по дезинфекции рук увеличить в три раза, такая задача поставлена, и к началу апреля это будет реализовано», — пообещал Мантуров.

«Что касается другой номенклатуры — это медицинская техника, аппараты искусственной вентиляции лёгких, тепловизоры, дистанционные измерители температуры, УВЧ-облучатели для дезинфекции помещений, — мы сейчас также максимально наращиваем объёмы, для того чтобы [удовлетворить] всю потребность, которая есть на сегодняшний день у регионов», — заключил министр, но конкретных показателей не уточнил.