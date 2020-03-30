Сервис по ремонту телефонов в Петербурге оштрафуют из-за продажи антисептика и медицинских масок. Донес бдительный гражданин
Недовольный сервисом и ценами петербуржец заявил в полицию на сервис по ремонту телефонов, который не закрылся под предлогом торговли товарами первой необходимости — антисептиком и медицинскими масками.
Как стало известно «Фонтанке», сообщение от жителя Приморского района в полицию поступило 30 марта около полудня. Он просигнализировал, что в пункте ремонта телефонов, который расположен в «Перекрестке» на Богатырском, продают антисептики и медицинские маски. Мужчину возмутил не столько сам факт продажи, сколько завышенные цены и отсутствие лицензии на торговлю таким товаром.
Прибывший на место наряд удостоверился, что у ремонтников действительно нет лицензии на торговлю указанными товарами. Маски и антисептик изъяли, а в отношении владельцев пункта составили протокол об административном правонарушении по статье 14.1 («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)») КоАП.
«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, Петербурге.