«Мы находимся на пороге новой Великой депрессии». Глава «Газпром нефти» надеется на повышение цен на нефть до 45 долларов, но опасается худшего сценария
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что по результатам сделки ОПЕК+ не стоит ждать немедленного резкого роста цен на нефть. В интервью «Коммерсанту» 14 апреля он подчеркнул, что восстановления деловой активности ждет к лету.
К осени, по мнению Дюкова, спрос на энергоносители может выйти даже на докризисный уровень. «В таком, можно сказать, оптимистичном сценарии к концу года цена может составить $40–45 за баррель — с дальнейшим ростом в 2021 году», — уточнил глава «Газпром нефти». Однако это только один из сценариев.
«Но предсказать, что произойдет со спросом, как он будет восстанавливаться, сейчас очень сложно. Вполне вероятно, что мы находимся на пороге новой Великой депрессии. Хотя я все же надеюсь, что этого сценария удастся избежать. Поэтому сказать сейчас, избыточна договоренность или, наоборот, недостаточна — крайне сложно», — заявил Дюков.
Напомним, по результатам сделки ОПЕК+ итоговая квота по снижению добычи нефти в течение двух месяцев составит не 10 млн баррелей в сутки, а 9,7 млн — меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика. Россия и Саудовская Аравия договорились сократить добычу нефти на равные доли — 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.
В последующем общий объем будет снижен до 7,7 миллиона баррелей.