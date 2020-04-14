«Мы находимся на пороге новой Великой депрессии». Глава «Газпром нефти» надеется на повышение цен на нефть до 45 долларов, но опасается худшего сценария

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что по результатам сделки ОПЕК+ не стоит ждать немедленного резкого роста цен на нефть. В интервью «Коммерсанту» 14 апреля он подчеркнул, что восстановления деловой активности ждет к лету.



К осени, по мнению Дюкова, спрос на энергоносители может выйти даже на докризисный уровень. «В таком, можно сказать, оптимистичном сценарии к концу года цена может составить $40–45 за баррель — с дальнейшим ростом в 2021 году», — уточнил глава «Газпром нефти». Однако это только один из сценариев.

