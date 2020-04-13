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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 18:38
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Попова: Больше половины вспышек коронавируса в регионах происходит в больницах

В российских регионах зафиксировано 74 вспышки коронавирусной инфекции, в 55% из них очаг распространения находился в лечебном учреждении. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на оперативном совещании с президентом Владимиром Путиным 13 апреля, пишет РИА «Новости».

Попова выразила надежду, что число зараженных коронавирусом в стране будет расти не более недели.

В России заболели коронавирусом 18 328 человек, зафиксировано 148 летальных исходов, 1470 пациентов выздоровели.

Один из самых громких случаев массового заражения коронавирусом произошёл в Республике Коми. В Сыктывкаре в районной больнице диагноз подтвердился у 53 человек, после чего глава региона Сергей Гапликов ушёл в отставку.

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Комментарии (4)

193121
Где тестируют, там и вспышку находят. Где не тестируют - там и вспышек нет.
Чёрт Опасный
Внезапно да?
Ульянов Ленин
т.е. смертность 0.8%?
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