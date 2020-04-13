Попова: Больше половины вспышек коронавируса в регионах происходит в больницах

В российских регионах зафиксировано 74 вспышки коронавирусной инфекции, в 55% из них очаг распространения находился в лечебном учреждении. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на оперативном совещании с президентом Владимиром Путиным 13 апреля, пишет РИА «Новости».



Попова выразила надежду, что число зараженных коронавирусом в стране будет расти не более недели.



В России заболели коронавирусом 18 328 человек, зафиксировано 148 летальных исходов, 1470 пациентов выздоровели.



Один из самых громких случаев массового заражения коронавирусом произошёл в Республике Коми. В Сыктывкаре в районной больнице диагноз подтвердился у 53 человек, после чего глава региона Сергей Гапликов ушёл в отставку.

