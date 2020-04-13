У 18 священников и монахов Московской епархии диагностирован коронавирус. В Петербурге, слава богу, все здоровы

В 14 храмах и соборах, относящихся к Московской епархии, у священников и монахов выявили коронавирус. Еще 21 священнослужитель ждут результатов анализов. Об этом 13 апреля сообщает рабочая группа по COVID-19 при патриархе Московском и всея Руси Кирилле.



Епархия публикует список храмов и монастырей, где служили зараженные коронавирусом священники и монахи:



— храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино;



— храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском;



— храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском;

