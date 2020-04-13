У 18 священников и монахов Московской епархии диагностирован коронавирус. В Петербурге, слава богу, все здоровы
В 14 храмах и соборах, относящихся к Московской епархии, у священников и монахов выявили коронавирус. Еще 21 священнослужитель ждут результатов анализов. Об этом 13 апреля сообщает рабочая группа по COVID-19 при патриархе Московском и всея Руси Кирилле.
Епархия публикует список храмов и монастырей, где служили зараженные коронавирусом священники и монахи:
— храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино;
— храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском;
— храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском;
— храм прп. Симеона Столпника за Яузой;
— храм Св. ап. Андрея Первозванного в Метрогородке;
— храм Вознесения Господня на Гороховом Поле;
— храм Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе;
— храм Спаса Нерукотворного Образа в Перово;
— храм Живоначальной Троицы в Свиблово;
— храм Св. вмч. Георгия Победоносца в Коптево;
— Богоявленский кафедральный собор в Елохове;
— Высоко-Петровский ставропигиальный мужской монастырь;
— Донской ставропигиальный мужской монастырь;
— Марфо-Мариинская обитель милосердия.
Всего диагноз covid-19 диагностирован у 18 священников.
В Петербургской епархии «Фонтанке» сообщили, что ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом в епархии не выявлено. Согласно ранее разосланному в приходы циркуляру, при повышении температуры и симптомах ОРВИ священнослужители должны самоизолироваться и при ухудшении здоровья обратиться к врачам.
«Фонтанка» продолжает онлайн следить за ситуацией, связанной с коронавирусом, в Петербурге и мире.