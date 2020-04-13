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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 18:31
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У 18 священников и монахов Московской епархии диагностирован коронавирус. В Петербурге, слава богу, все здоровы

В 14 храмах и соборах, относящихся к Московской епархии, у священников и монахов выявили коронавирус. Еще 21 священнослужитель ждут результатов анализов. Об этом 13 апреля сообщает рабочая группа по COVID-19 при патриархе Московском и всея Руси Кирилле.

Епархия публикует список храмов и монастырей, где служили зараженные коронавирусом священники и монахи:

— храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино;

— храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском;

— храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском;

— храм прп. Симеона Столпника за Яузой;

— храм Св. ап. Андрея Первозванного в Метрогородке;

— храм Вознесения Господня на Гороховом Поле;

— храм Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе;

— храм Спаса Нерукотворного Образа в Перово;

— храм Живоначальной Троицы в Свиблово;

— храм Св. вмч. Георгия Победоносца в Коптево;

— Богоявленский кафедральный собор в Елохове;

— Высоко-Петровский ставропигиальный мужской монастырь;

— Донской ставропигиальный мужской монастырь;

— Марфо-Мариинская обитель милосердия.

Всего диагноз covid-19 диагностирован у 18 священников.

В Петербургской епархии «Фонтанке» сообщили, что ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом в епархии не выявлено. Согласно ранее разосланному в приходы циркуляру, при повышении температуры и симптомах ОРВИ священнослужители должны самоизолироваться и при ухудшении здоровья обратиться к врачам.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за ситуацией, связанной с коронавирусом, в Петербурге и мире.

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Комментарии (3)

avtech
главные разносчики
srg000
В Греции... самой Православной стране... закрыли Храмы. На Афоне самоизолировались, на Валааме и Соловках... А тут... Вот и получили - за что боролись, на то и напоролись.
Ульянов Ленин
Храмы закроют? или у нас только роддома могут?
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