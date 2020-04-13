В Индии нарушивших правила изоляции иностранцев заставили письменно извиниться 500 раз
Необычную воспитательную работу провели с нарушителями изоляции полицейские индийского штата Уттаракханд на севере страны.
Как сообщает 13 апреля газета India Today, десятерых иностранцев, которые были замечены во время прогулки у реки Ганг, заставили извиниться 500 раз, причём письменно. Любителям прогулок во время пандемии коронавируса пришлось написать на листах бумаги 500 раз фразу: «Я не следовал правилам изоляции. Извините».
Полицейский, который встретил нарушителей, рассказал, что сначала они отказывались признавать вину, но он им разъяснил, что выходить из дома можно только за продуктами или в аптеку, а не бродить вокруг. Иностранцев поставили перед выбором — уезжать совсем или сидеть дома.
Министерство здравоохранения Индии 13 апреля сообщило о резком скачке числа летальных исходов от коронавируса. За последние сутки показатель достиг пика — от COVID-19 умер 51 человек. Общее количество случаев заболевания составило 9352. Число жертв возросло до 324.