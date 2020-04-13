FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
73.75р80.74р
СРОЧНО

#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 18:10
3
Печать

В Индии нарушивших правила изоляции иностранцев заставили письменно извиниться 500 раз

Необычную воспитательную работу провели с нарушителями изоляции полицейские индийского штата Уттаракханд на севере страны.

Как сообщает 13 апреля газета India Today, десятерых иностранцев, которые были замечены во время прогулки у реки Ганг, заставили извиниться 500 раз, причём письменно. Любителям прогулок во время пандемии коронавируса пришлось написать на листах бумаги 500 раз фразу: «Я не следовал правилам изоляции. Извините».

Полицейский, который встретил нарушителей, рассказал, что сначала они отказывались признавать вину, но он им разъяснил, что выходить из дома можно только за продуктами или в аптеку, а не бродить вокруг. Иностранцев поставили перед выбором — уезжать совсем или сидеть дома.

Министерство здравоохранения Индии 13 апреля сообщило о резком скачке числа летальных исходов от коронавируса. За последние сутки показатель достиг пика — от COVID-19 умер 51 человек. Общее количество случаев заболевания составило 9352. Число жертв возросло до 324.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

WuhanRockCafe
Выбора у них не было - или 500 раз извиниться, или 500 палок.
lenten
Это уже было в Симпсонах.
Ульянов Ленин
Как-то Россия отстает от цивилизованной Индии в методах демократии.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний