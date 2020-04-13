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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 16:43
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Голикова: Для коронавирусных больных пока готово менее половины коек из запланированного количества

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики сообщила президенту о ситуации с больничными койками во время онлайн-совещания.

«Всего на данный момент мы разворачиваем и планируем к развертыванию 95 тысяч коек во всех регионах, 40 тысяч из них, по данным регионов страны, уже развернуто», — отметила 13 апреля Татьяна Голикова в ходе совещания, которое в прямом эфире транслировал телеканал «Россия 24».

Владимир Путин также прокомментировал ситуацию с больничными койками. «Прозвучало, что создание дополнительных специализированных коек идет по плану. 30% уже развернуто. Вместе с тем, как вы сказали, другие регионы отстают на 3–4 недели», — отметил глава государства. По его словам, субъектам РФ необходимо воспользоваться имеющимся запасом времени для развертывания коек.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за ситуацией, связанной с коронавирусом, в Петербурге и мире.

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