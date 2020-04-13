Голикова: Петербург на третьем месте по показателям заболеваемости коронавирусом

«Показатель заболеваемости [коронавирусом], который считается на 100 тысяч жителей, <...> составляет в целом по России 12,5 человека. При этом два региона — Москва и Московская область — являются лидерами. Далее у нас следует Республика Коми — 24,6 человека на 100 тысяч населения. И Мурманская область и город Санкт-Петербург. Все остальные регионы отстают от среднероссийского показателя», — заявила 13 апреля Татьяна Голикова в ходе обращения, которое в прямом эфире транслировал телеканал «Россия 24».

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова рассказала президенту о ситуации с коронавирусом во время онлайн-совещания.

По ее словам, «основное увеличение» в 72,3% так же, как и основная заболеваемость, приходится на Москву и область. Все остальные регионы РФ занимают долю в 27,7% по числу новых заболевших. По ее оценкам, другие регионы отстают на несколько недель.



Голикова подчеркнула, что Россия следит за развитием ситуации в мире. По ее словам, «нарастание заболеваемости» в РФ началось с 16 марта и уже прошли два инкубационных периода.

«Мы рассматриваем эту неделю и начало следующей для Москвы и Московской области как период, в который, наверное, произойдет нарастание заболевания», — отметила заместитель председателя правительства, выразив надежду, что Россия сможет выйти на плато.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за ситуацией, связанной с коронавирусом, в Петербурге и мире.

