В России на фоне коронавируса вырос интерес к криптовалютам и сайтам про религию
Эксперты зафиксировали рост интереса граждан России к интернет-ресурсам о религии и криптовалютах.
«В последнюю неделю марта объем потребления трафика на религиозных сайтах вырос на 30–500%», — сообщает 13 апреля издание РБК со ссылкой на исследование Qrator Labs.
Все чаще люди интересуются религиозными сайтами, в том числе теми, которые транслируют службы онлайн, а также публикуют мнения духовенства о текущих событиях.
У сервисов криптобирж и Forex трафик также вырос на несколько процентов.
Увеличилась посещаемость видеоресурсов. При этом упал трафик у туристических компаний и ресурсов продажи билетов.
Сервис «Яндекс.Радар» подтверждает эти данные. В марте аудитория сайта «Православие и мир» выросла на 30%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. У ресурса «Ислам сегодня» за прошедший месяц был зафиксирован пик аудитории. Рост выявлен и у сайта об иудаизме «Имрей Ноам».
«Фонтанка» продолжает онлайн следить за ситуацией, связанной с коронавирусом, в Петербурге и мире.