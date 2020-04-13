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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 14:46
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В России на фоне коронавируса вырос интерес к криптовалютам и сайтам про религию

Эксперты зафиксировали рост интереса граждан России к интернет-ресурсам о религии и криптовалютах.

«В последнюю неделю марта объем потребления трафика на религиозных сайтах вырос на 30–500%», — сообщает 13 апреля издание РБК со ссылкой на исследование Qrator Labs.

Все чаще люди интересуются религиозными сайтами, в том числе теми, которые транслируют службы онлайн, а также публикуют мнения духовенства о текущих событиях.

У сервисов криптобирж и Forex трафик также вырос на несколько процентов.

Увеличилась посещаемость видеоресурсов. При этом упал трафик у туристических компаний и ресурсов продажи билетов.

Сервис «Яндекс.Радар» подтверждает эти данные. В марте аудитория сайта «Православие и мир» выросла на 30%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. У ресурса «Ислам сегодня» за прошедший месяц был зафиксирован пик аудитории. Рост выявлен и у сайта об иудаизме «Имрей Ноам».

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за ситуацией, связанной с коронавирусом, в Петербурге и мире.

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Комментарии (1)

guess
А сайты про религию, очевидно, чтобы понять, как правильно просить милостыню?)
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