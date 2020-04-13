В России на фоне коронавируса вырос интерес к криптовалютам и сайтам про религию

Эксперты зафиксировали рост интереса граждан России к интернет-ресурсам о религии и криптовалютах.



«В последнюю неделю марта объем потребления трафика на религиозных сайтах вырос на 30–500%», — сообщает 13 апреля издание РБК со ссылкой на исследование Qrator Labs.



Все чаще люди интересуются религиозными сайтами, в том числе теми, которые транслируют службы онлайн, а также публикуют мнения духовенства о текущих событиях.



У сервисов криптобирж и Forex трафик также вырос на несколько процентов.

