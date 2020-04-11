Самолет из Таиланда с петербуржцами на борту пересек российскую границу. Он вернет чуть больше сотни горожан
Вывозной рейс «Аэрофлота» из Бангкока пересек российскую воздушную границу и по состоянию на половину седьмого вечера 11 апреля пролетает Омск. В Петербурге он высадит 109 человек.
Данные о количестве пассажиров приводит Смольный. По словам чиновников, процедура уже отработана — с 1 апреля город принял из-за рубежа 480 человек. Сперва их осматривают в самолете, затем проводят в терминал, делят на местных, областных и жителей других регионов, раздают предписания Роспотребнадзора о карантине и распределяют по автобусам — кого-то домой, кого-то в обсерватор.
Рейс, по данным Flightradar, приземлится в городе в 21:52. Он летит уже почти 7 часов. Как сообщалось ранее, до 15 апреля других вывозных бортов в городе не ждут. После остановки в Петербурге самолет отправится в Москву, ориентировочно в столицу улетят около 300 человек. Везет пассажиров пятилетний Boeing 777–3M0(ER), вместимостью 402 пассажира.