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11.04.2020 18:43
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Самолет из Таиланда с петербуржцами на борту пересек российскую границу. Он вернет чуть больше сотни горожан

Вывозной рейс «Аэрофлота» из Бангкока пересек российскую воздушную границу и по состоянию на половину седьмого вечера 11 апреля пролетает Омск. В Петербурге он высадит 109 человек.

Данные о количестве пассажиров приводит Смольный. По словам чиновников, процедура уже отработана — с 1 апреля город принял из-за рубежа 480 человек. Сперва их осматривают в самолете, затем проводят в терминал, делят на местных, областных и жителей других регионов, раздают предписания Роспотребнадзора о карантине и распределяют по автобусам — кого-то домой, кого-то в обсерватор.

Рейс, по данным Flightradar, приземлится в городе в 21:52. Он летит уже почти 7 часов. Как сообщалось ранее, до 15 апреля других вывозных бортов в городе не ждут. После остановки в Петербурге самолет отправится в Москву, ориентировочно в столицу улетят около 300 человек. Везет пассажиров пятилетний Boeing 777–3M0(ER), вместимостью 402 пассажира.

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Комментарии (14)

_Ho_
А может проще этих приезжающих изолировать, чем всем остальным запретить жить и работать?!
260861401
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Анна Эстедт
Дорогие организаторы вывоза, договоритесь с ретейлерами, чтобы они развернули "стол торговли продуктовыми наборами" у автобусов, чтобы приезжающие (у которых нет родни, заботливых друзей) могли купить еды на сутки, пока к ним курьер не приедет с пакетами еды.
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