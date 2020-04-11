Самолет из Таиланда с петербуржцами на борту пересек российскую границу. Он вернет чуть больше сотни горожан

Вывозной рейс «Аэрофлота» из Бангкока пересек российскую воздушную границу и по состоянию на половину седьмого вечера 11 апреля пролетает Омск. В Петербурге он высадит 109 человек.



Данные о количестве пассажиров приводит Смольный. По словам чиновников, процедура уже отработана — с 1 апреля город принял из-за рубежа 480 человек. Сперва их осматривают в самолете, затем проводят в терминал, делят на местных, областных и жителей других регионов, раздают предписания Роспотребнадзора о карантине и распределяют по автобусам — кого-то домой, кого-то в обсерватор.

