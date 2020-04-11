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11.04.2020 13:04
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В Петербург летит последний вывозной рейс на ближайшее время. В авиалайнере три сотни туристов

Авиакомпания «Аэрофлот» везет в Петербург из Бангкока туристов. Ранее сообщалось, что 300 человек полетят до Москвы, но полсотни сначала высадят в Петербурге.

По данным табло Пулково, лайнер вылетел из столицы Таиланда и ожидается в город на Неве в 21:55. Как сообщал ранее «Фонтанке» источник в оперштабе, после рейса из Бангкока 11 апреля никаких вывозных рейсов в Петербург не планируется до 15 апреля включительно.

Туристы, попавшие на борт, рассказали о долгом пути на рейс. По их словам, паспорта внимательно сверяли с базой, а к услугам тех, кто оплачивал полет, был всего один терминал оплаты. Туристка Инна Ка рассказала, что купила билет за 32 тысячи рублей. Место оказалось в салоне комфорткласса. Причем эта часть самолета, по её словам, была заполнена не полностью: было свободно около десятка мест.

Читательница «Фонтанки» Инна 

Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», вывозные рейсы, по данным Росавиации, организовываются «исходя из платности перелета». Бесплатное возвращение домой обещают только тем пассажирам, у кого на руках есть неиспользованные билеты российских авиакомпаний.

Фото: Читательница «Фонтанки» Инна
Фото: Читательница «Фонтанки» Инна
Фото: Читательница «Фонтанки» Инна
Фото: Читательница «Фонтанки» Инна
Фото: Читательница «Фонтанки» Инна
Фото: Читательница «Фонтанки» Инна
Фото: Читательница «Фонтанки» Инна
Фото: Читательница «Фонтанки» Инна
Фото: Читательница «Фонтанки» Инна

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Комментарии (44)

260859871
кому интересно как на Окраине встречают "прокаженных"
regnum.ru/news/society/2865224.html
nuga
Нормально так отдохнули,а мы сидим из за них без стоматологической помощи,ничего не работает! Сейчас поедут в Репино дышать свежим воздухом за госсчет. А почему власти не заполнить все санатории на побережье желающими?
Nationalverrater_2
Поварят профессиональных и поварят - тех , что добровольцы по призванию души, выгнали пинками на субботник - облаивать дорогих соотечественников. И то - покушаются на бабло Самого Спасителя Отечества, наймиты вражеские ! Вековечная душевность, чуткость, православное смирение и любовь к ближнему, всемирная отзывчивость на чужую боль и беду нашего доброго и простодушного народа - воина и труженика , и вот эти все скрепы ,переданные нам предками, коих терзали проклятые половцы с печенегами
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