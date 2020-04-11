Авиакомпания «Аэрофлот» везет в Петербург из Бангкока туристов. Ранее сообщалось, что 300 человек полетят до Москвы, но полсотни сначала высадят в Петербурге.



По данным табло Пулково, лайнер вылетел из столицы Таиланда и ожидается в город на Неве в 21:55. Как сообщал ранее «Фонтанке» источник в оперштабе, после рейса из Бангкока 11 апреля никаких вывозных рейсов в Петербург не планируется до 15 апреля включительно.



Туристы, попавшие на борт, рассказали о долгом пути на рейс. По их словам, паспорта внимательно сверяли с базой, а к услугам тех, кто оплачивал полет, был всего один терминал оплаты. Туристка Инна Ка рассказала, что купила билет за 32 тысячи рублей. Место оказалось в салоне комфорткласса. Причем эта часть самолета, по её словам, была заполнена не полностью: было свободно около десятка мест.