Вывозные рейсы вернут в Петербург 139 человек сегодня и 50 завтра
«Аэрофлот» доставит около 50 человек из Бангкока в Санкт-Петербург 11 апреля, об этом 10 апреля сообщает Росавиация. В самолете останутся еще 300 пассажиров, которые этим же бортом отправятся в Москву.
Еще 200 человек авиакомпания вывезет в столицу из Анталии, и в ближайшее время других рейсов в столицу РФ из этого курортного города, по данным источника в оперштабе, не планируется.
Запланированный на 12 апреля рейс «Аэрофлота» из Гоа перенесли на более поздний срок, дата определена только примерно — 16 или 17 апреля. Это связано с тем, что индийские власти установили новый порядок эвакуации иностранных граждан из страны и требуют предоставлять точные списки пассажиров, которые будут рассматриваться в течение 96 часов.
В Пулково, как сообщила «Фонтанке» пресс-служба аэропорта, вечером 10 апреля приземлятся два вывозных рейса: 100 человек высадятся из самолета, прибывшего с Пхукета, и 39 — из Ларнаки. Затем оба борта отправятся в Шереметьево.
Также источник в оперштабе сообщил «Фонтанке», что после рейса из Бангкока 11 апреля никаких вывозных рейсов в Петербург не планируется до 15 апреля включительно. 13 апреля в Москву вывезут туристов из Мадрида и Подгорицы, 14 апреля запланированы рейсы Дели — Москва и Бангкок — Новосибирск, а 15 апреля предварительно согласованы рейсы Нью-Йорк — Москва и Рим — Москва.
Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», вывозные рейсы, по данным Росавиации, организовываются «исходя из платности перелета». Бесплатное возвращение домой обещают только тем пассажирам, у кого на руках есть неиспользованные билеты российских авиакомпаний.
Из аэропорта их организованно доставят по домам. Жителей других регионов разместят в обсерваторе в Курортном районе. Прибывшим предстоит соблюдать предписанную главным санитарным врачом Петербурга 14-дневную изоляцию.
В аэропорту Пулково подготовлены автобусы. Весь персонал проинструктирован и обеспечен средствами индивидуальной защиты.
После приземления в салоне самолета медики должны провести первичный осмотр прилетевших. При малейшем подозрении на недомогание человека отправят в больницу. В аэропорту пассажиры будут передвигаться по специальному коридору. У них возьмут необходимые анализы, выдадут предписание на самоизоляцию, проконсультируют о правилах поведения. Весь багаж будет продезинфицирован.