Вывозные рейсы вернут в Петербург 139 человек сегодня и 50 завтра

«Аэрофлот» доставит около 50 человек из Бангкока в Санкт-Петербург 11 апреля, об этом 10 апреля сообщает Росавиация. В самолете останутся еще 300 пассажиров, которые этим же бортом отправятся в Москву.



Еще 200 человек авиакомпания вывезет в столицу из Анталии, и в ближайшее время других рейсов в столицу РФ из этого курортного города, по данным источника в оперштабе, не планируется.

Запланированный на 12 апреля рейс «Аэрофлота» из Гоа перенесли на более поздний срок, дата определена только примерно — 16 или 17 апреля. Это связано с тем, что индийские власти установили новый порядок эвакуации иностранных граждан из страны и требуют предоставлять точные списки пассажиров, которые будут рассматриваться в течение 96 часов.