Российские банки просят наказывать клиентов за подделку документов для участия в кредитных каникулах

По словам председателя НСФР Андрея Емелина, сейчас только 10% заявок о получении кредитных каникул соответствуют требованиям закона.

Как сообщает 11 апреля РБК , участники рынка просят наказывать клиентов банков за подложные документы. Административную или уголовную ответственность надо внести — авторы обращений не уточняют.

«Трудно ожидать от людей, что они будут внимательно изучать законы. Но есть ощущение, что есть люди, которые не очень добросовестно относятся к законным процедурам и, отдавая отчет в содеянном, начинают ссылаться на отсутствующие обстоятельства, предоставлять поддельные документы», — говорит Емелин.



Он полагает: люди должны понимать, что кредитные каникулы — льгота, а не способ обмануть своего кредитора.



ЦБ пока что не сообщал о числе одобренных заявок на кредитные каникулы, объявленные правительством. Накануне глава регулятора Эльвира Набиуллина упомянула, что заявок «очень мало».



Напомним, 10 апреля правительство РФ увеличило кредитные лимиты для регионов с высокими ценами на жилье: для Москвы — до 4,5 млн руб., а для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа — до 3 млн руб. У банков есть и свои послабления для ипотечных клиентов.

