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11.04.2020 11:52
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Российские банки просят наказывать клиентов за подделку документов для участия в кредитных каникулах

Установить ответственность для заемщиков, которые недобросовестно воспользовались кредитными каникулами, просит российские власти Национальный совет финансового рынка (НСФР). Письма направлены премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной.

Как сообщает 11 апреля РБК, участники рынка просят наказывать клиентов банков за подложные документы. Административную или уголовную ответственность надо внести — авторы обращений не уточняют.

По словам председателя НСФР Андрея Емелина, сейчас только 10% заявок о получении кредитных каникул соответствуют требованиям закона.

«Трудно ожидать от людей, что они будут внимательно изучать законы. Но есть ощущение, что есть люди, которые не очень добросовестно относятся к законным процедурам и, отдавая отчет в содеянном, начинают ссылаться на отсутствующие обстоятельства, предоставлять поддельные документы», — говорит Емелин.

Он полагает: люди должны понимать, что кредитные каникулы — льгота, а не способ обмануть своего кредитора.

ЦБ пока что не сообщал о числе одобренных заявок на кредитные каникулы, объявленные правительством. Накануне глава регулятора Эльвира Набиуллина упомянула, что заявок «очень мало».

Напомним, 10 апреля правительство РФ увеличило кредитные лимиты для регионов с высокими ценами на жилье: для Москвы — до 4,5 млн руб., а для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа — до 3 млн руб. У банков есть и свои послабления для ипотечных клиентов.

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Комментарии (4)

half-life
На воре шапка горит.
Цитата :Чистая прибыль банковского сектора за первое полугодие 2019 года выросла на 37% и составила 1005 млрд руб. против 643 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщает Центробанк в своем обзоре «О развитии банковского сектора» . Для сравнения, за весь 2018 год банки заработали 1,3 трлн руб., прибыль на уровне 1 трлн руб. всего за полгода — рекорд для сектора.
C 2014 доходы населения падают...экономика на грани стагнации...введены секторальные санкции против страны...а эти с каждым годом только прирост прибыли с двухзначными цифрами.
Заплакали твари про бумажки.
Sers
Нашим банкирам все мало. И так дерут комиссии с платежей, с переводов, навязывают страховки при кредитах. 6 месяцев бедные подождать не могут.
jump
Какая недобросовестность от заемщиков ??!! Если заемщики загнаны в угол отсутствием денег!!А в ссотв с ФЗ 106 от 03.04 , банки получат все платежи и % за льготный период после окончания этого льготного периода!! Такой у нас президент!!! Который денег не дает , а платить в банк заставляет! Что людям делать???
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