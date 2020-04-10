Рейс SU275 из Пхукета приземлился в Пулково. Самолет вернул в Петербург 100 туристов из Таиланда и отправился в Москву с оставшимися на борту 128 пассажирами. Это второй за день вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот».

После приземления пассажирам измерили температуру и взяли биоматериал для анализа на коронавирус. Затем выдали на подпись постановления о двухнедельной самоизоляции и разделили на группы по районам, чтобы автобусами развезти по домашним адресам. Те, кто по каким-либо причинам не могут самоизолироваться дома, поедут в обсерватор. С предыдущего вывозного рейса из Ларнаки, который приземлился в Пулково примерно за час до таиландского рейса, две девушки решили добровольно отправиться в пансионат «Заря» в Репино. «У меня дома человек, который должен ходить на работу, а у второй пассажирки – пожилой родственник», - рассказала «Фонтанке» одна из девушек.

