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10.04.2020 23:38
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В обсерватор – добровольно. Пассажиров второго за день вывозного рейса из Пхукета распределяют в Пулково

Рейс SU275 из Пхукета приземлился в Пулково. Самолет вернул в Петербург 100 туристов из Таиланда и отправился в Москву с оставшимися на борту 128 пассажирами. Это второй за день вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот».

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

После приземления пассажирам измерили температуру и взяли биоматериал для анализа на коронавирус. Затем выдали на подпись постановления о двухнедельной самоизоляции и разделили на группы по районам, чтобы автобусами развезти по домашним адресам. Те, кто по каким-либо причинам не могут самоизолироваться дома, поедут в обсерватор. С предыдущего вывозного рейса из Ларнаки, который приземлился в Пулково примерно за час до таиландского рейса, две девушки решили добровольно отправиться в пансионат «Заря» в Репино. «У меня дома человек, который должен ходить на работу, а у второй пассажирки – пожилой родственник», - рассказала «Фонтанке» одна из девушек.

Как ранее сообщало наше издание, 11 апреля еще 50 туристов прибудут в Пулково из Бангкока.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

неслучайный
никто вас в правах не ограничивает, если есть денежка покупаете билетик через небудуговоритькакуюбывшуюреспублику и летите отдыхать, в Тае нет эпидемии, но да, по возвращении будьте готовы отсидеть дома,
для красноносых - зависть деструктивное чувство, вы делаете себе плохо, а окружающим пофиг
nuga
А почему из за них,нас ограничивают в правах?Они нагулялись,отдохнули,пока мы тут в будках квартирных томились. Есть у нас выезд заграницу Нужно тоже уехать подальше,а потом можно и посидеть дома загорелыми и стройными.
krasnonosov
Уже завтра встречайте их на улицах города, в магазинах и вагонах метро.
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