В Пулково вернулись 39 туристов из Ларнаки. Вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» 10 апреля в Петербурге высадил только часть пассажиров, а затем отправился в Москву, куда доставит еще 131 человека. «А по регионам, наверное, будет развозить самолёт-кузнечик. Казань-Самара-Екатеринбург-Тюмень-и т.д.», - шутят туристы в чате в WhatsApp.



После приземления тем, чье путешествие завершилось, измерили температуру. Прилетевших ожидает пустой аэропорт с охранниками в медицинских масках.

