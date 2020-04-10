«А по регионам будет развозить самолет-кузнечик». Вывозной рейс с Кипра сделал остановку в Пулково
В Пулково вернулись 39 туристов из Ларнаки. Вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» 10 апреля в Петербурге высадил только часть пассажиров, а затем отправился в Москву, куда доставит еще 131 человека. «А по регионам, наверное, будет развозить самолёт-кузнечик. Казань-Самара-Екатеринбург-Тюмень-и т.д.», - шутят туристы в чате в WhatsApp.
После приземления тем, чье путешествие завершилось, измерили температуру. Прилетевших ожидает пустой аэропорт с охранниками в медицинских масках.
Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
В Пулково высадили только тех, кто проживает в Петербурге и Ленобласти – после всех необходимых процедур туристов развезут по домам, где они будут проходить обязательный 14-дневный карантин.
Также сегодня, 10 апреля, в Пулково ожидают вывозной рейс из Пхукета, который вернет на родину 100 петербуржцев.
Как ранее сообщала «Фонтанка», 11 апреля 50 туристов прибудут в Пулково из Бангкока.