Китай закроет пункт пропуска «Суйфэньхэ» на границе с Россией. Теперь чтобы в Поднебесную не ввезли COVID-19

Посольство Китая в Москве проинформировало, что с 7 апреля временно закрывает пункт пропуска на погранпереходе «Суйфэньхэ» — Пограничный (Приморский край). Об этом 6 апреля сообщил МИД России.



В китайском диппредставительстве уточнили, такая мера была принята «в целях недопущения трансграничного распространения коронавируса COVID-19».



Поселок Суйфэньхэ расположен в провинции Хэйлунцзян. По данным Генконсульства России в Харбине, в последней на сегодняшний день зафиксировано 60 случаев заболевания коронавирусом. Все новые носители инфекции — граждане КНР, которые прибыли из Москвы транзитом через Владивосток, перейдя границу через одноименный пункт пропуска с 30 марта по 3 апреля.

