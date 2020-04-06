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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 16:27
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Китай закроет пункт пропуска «Суйфэньхэ» на границе с Россией. Теперь чтобы в Поднебесную не ввезли COVID-19

Посольство Китая в Москве проинформировало, что с 7 апреля временно закрывает пункт пропуска на погранпереходе «Суйфэньхэ» — Пограничный (Приморский край). Об этом 6 апреля сообщил МИД России.

В китайском диппредставительстве уточнили, такая мера была принята «в целях недопущения трансграничного распространения коронавируса COVID-19».

Поселок Суйфэньхэ расположен в провинции Хэйлунцзян. По данным Генконсульства России в Харбине, в последней на сегодняшний день зафиксировано 60 случаев заболевания коронавирусом. Все новые носители инфекции — граждане КНР, которые прибыли из Москвы транзитом через Владивосток, перейдя границу через одноименный пункт пропуска с 30 марта по 3 апреля.

Напомним, ранее Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР заявил, что за последние сутки в Китае зарегистрирован один случай смерти пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией. Это был житель провинции Хубэй.

За все время общее число зараженных коронавирусом в Китае составило 81,7 тысячи человек. Более 77 тысяч из них выздоровели, 3,3 тысячи — скончались.

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Комментарии (1)

SERGEY111
Китай уже сделал всей планете Суйфэньхе .
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