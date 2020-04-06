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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 07:15
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В Китае от коронавируса за сутки скончался один человек. Заболевание стало ввозным

Один случай смерти пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией был зарегистрирован в Китае за последние сутки. Об этом 6 апреля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Пациент умер в провинции Хубэй. В стране зафиксировали 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, причем 38 из них выявили у прибывших из-за границы. Из них 20 человек вернулись из Москвы через Владивосток.

Общее число зараженных коронавирусом в Китае составляет 81, 7 тысячи, более 77 тысяч из них уже поправились. Скончались 3,3 тысячи человек.

Лидером по числу зараженных коронавирусом в мире являются США. По данным Университета Джона Хопкинса инфекцию подхватили более 337 тысяч человек.

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