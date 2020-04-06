В Китае от коронавируса за сутки скончался один человек. Заболевание стало ввозным
Один случай смерти пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией был зарегистрирован в Китае за последние сутки. Об этом 6 апреля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Пациент умер в провинции Хубэй. В стране зафиксировали 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, причем 38 из них выявили у прибывших из-за границы. Из них 20 человек вернулись из Москвы через Владивосток.
Общее число зараженных коронавирусом в Китае составляет 81, 7 тысячи, более 77 тысяч из них уже поправились. Скончались 3,3 тысячи человек.
Лидером по числу зараженных коронавирусом в мире являются США. По данным Университета Джона Хопкинса инфекцию подхватили более 337 тысяч человек.