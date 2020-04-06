Украина закрывает на границе пешеходные пункты пропуска

Государственную границу Украины с 7 апреля можно будет пересечь только на автомобиле. Об этом говорится в сообщении пограничной службы страны в фейсбуке.



Временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах перестанут пропускать пешеходов. Для проезда границы на автомобиле останется 19 пунктов.



«Исключение в ограничительных мерах могут приниматься в отношении рейсов для эвакуации граждан по решению уполномоченных министерств и ведомств», — добавили в погранслужбе.



По данным на 6 апреля, на Украине число зараженных коронавирусом выросло до 1 319 человек. Зафиксировано 38 летальных исходов, 28 человек выздоровели.

