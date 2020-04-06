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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 15:11
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Украина закрывает на границе пешеходные пункты пропуска

Государственную границу Украины с 7 апреля можно будет пересечь только на автомобиле. Об этом говорится в сообщении пограничной службы страны в фейсбуке.

Временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах перестанут пропускать пешеходов. Для проезда границы на автомобиле останется 19 пунктов.

«Исключение в ограничительных мерах могут приниматься в отношении рейсов для эвакуации граждан по решению уполномоченных министерств и ведомств», — добавили в погранслужбе.

По данным на 6 апреля, на Украине число зараженных коронавирусом выросло до 1 319 человек. Зафиксировано 38 летальных исходов, 28 человек выздоровели.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, Петербурге.

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