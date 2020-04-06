О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн
«Фонтанка» продолжает рассказывать про пандемию коронавируса. Количество заболевших в России пока не идет на спад. Страна вторую неделю проводит в режиме самоизоляции.
В России зафиксировано 954 новых случая коронавируса, 591 — в Москве. В Петербурге 35 новых случаев, 5 — в Ленобласти.
По количеству заболевших Северная столица на третьем месте. Всего коронавирус выявлен в 49 регионах из 85. Впервые диагноз поставлен в Республике Карелии.
В Петербурге, по данным на 5 апреля, в больнице Боткина на лечении с подтверждённым диагнозом находится 115 человек — 109 петербуржцев и 6 жителей Ленинградской области.
В мэрии Москвы, в которой фиксируется наибольшее количество заболевших, рассказали, что большая часть новых заражений COVID-19 в столице в настоящее время происходит внутри города среди тех, кто не выезжал за пределы России.
Правительство наложило мораторий на отключение услуг и санкции за неуплату, сообщил премьер Михаил Мишустин.
«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги — газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут. При этом не будут начисляться пени за просрочку взносов, за капремонт. Такой льготный период продлится с момента опубликования постановления до 1 января 2021 года», — пояснил он на заседании оперативного штаба.
Посмотрите, как в Пулково прилетевших на самолётах животных из-за коронавируса проверяют спецустройствами.
Как стало известно «Фонтанке» 6 апреля, с начала 2020 года инспекторы осмотрели больше двух тысяч собак и кошек.
Помимо «визуального» контроля, эксперты считывают информацию с микрочипов с помощью специального устройства и таким образом проверяют, соблюдают ли хозяева ветеринарное законодательство и здоровы ли их питомцы.
Локальный режим чрезвычайной ситуации будет введен в семи префектурах Японии сроком на один месяц, сообщило японское общественное телевидение.
Отмечается, что соответствующее решение было принято правительством страны во главе с премьер-министром Синдзо Абэ.
По данным японского общественного телевидения, режим ЧС будет введен в Токио, соседних с ним префектурах Канагва, Тиба, Сайтама, а также префектурах Осака, Хёго и Фукуока.
Петроградский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности ООО «Оранж Стиль», которое торгует цветами в павильоне на Большом проспекте П.С. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Цветочным магазинам предписано приостановить работу, но 30 марта проверяющие увидели, что павильон исправно функционирует.
Защитник ООО вину признал, пояснив, что реализация цветов осуществлялась, так как они не могут длительно храниться.
Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 30 суток.
Петербургские школьники с 6 апреля начинают учебу в дистанционном режиме, но у многих нет компьютеров или планшетов. Город запустил акцию #неканикулы, к которой присоединилась «Фонтанка», и читатели откликнулись на просьбу помочь.
О том, что в семье нет нужной для ребенка техники, заявили почти 17 тысяч семей. Горячая линия комитета по образованию — 8–812–576–34–37.
Премьер-министр России обратил внимание на то, что в некоторых регионах были «прецеденты» в противодействии COVID-2019, однако затем сигналы из федерального центра «были услышаны».
По его словам, в некоторых регионах власти начали закрывать границы, препятствуя проезду техники и граждан. «Сигналы были услышаны», — резюмировал Мишустин. Он подчеркнул, что ограничения должны быть «адекватными». При этом он заметил, что везде не надо принимать одинаковые меры.
Правительство России утвердило максимальные размеры займов, по которым пострадавшие от последствий пандемии коронавируса могут обратиться за кредитными каникулами. Постановление 6 апреля появилось на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, максимальный размер для потребительских кредитов составляет 250 тысяч рублей, а размер этой же категории кредитов для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч рублей.
Предельный размер для займов, выданных для покупки автомобиля, равняется 600 тысячам рублей.