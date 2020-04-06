В России зафиксировано 954 новых случая коронавируса, 591 — в Москве. В Петербурге 35 новых случаев, 5 — в Ленобласти.



По количеству заболевших Северная столица на третьем месте. Всего коронавирус выявлен в 49 регионах из 85. Впервые диагноз поставлен в Республике Карелии.

В Петербурге, по данным на 5 апреля, в больнице Боткина на лечении с подтверждённым диагнозом находится 115 человек — 109 петербуржцев и 6 жителей Ленинградской области.