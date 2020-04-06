За переработки из-за коронавируса полицейским выплатят компенсации

Сотрудники МВД получат выплаты за сверхурочную работу из-за ситуации с коронавирусом в стране. О выделении денег заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
«Средства по моему указанию будут доводиться на основании заявок территориальных органов», — объяснил систему он. Слова Колокольцева 6 апреля цитирует «Интерфакс». Точная сумма выплат пока что не сообщается.
Сейчас именно полицейские должны обеспечивать соблюдение правил самоизоляции горожанами, а также искать сбежавших из-под домашнего карантина или из больниц.
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