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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 14:15
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За переработки из-за коронавируса полицейским выплатят компенсации

Сотрудники МВД получат выплаты за сверхурочную работу из-за ситуации с коронавирусом в стране. О выделении денег заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

«Средства по моему указанию будут доводиться на основании заявок территориальных органов», — объяснил систему он. Слова Колокольцева 6 апреля цитирует «Интерфакс». Точная сумма выплат пока что не сообщается.

Сейчас именно полицейские должны обеспечивать соблюдение правил самоизоляции горожанами, а также искать сбежавших из-под домашнего карантина или из больниц.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, Петербурге.

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Комментарии (1)

krasnonosov
Кто бы сомневался. Опричники должны хорошо питаться.
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