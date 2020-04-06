Короткая поездка по Гатчине закончилась для таксиста потерей средства передвижения и заработка. Как пишет 47news, машину нашли, но уже в нерабочем состоянии.



По данным издания, вызов таксисту Николаю из Гатчины на «КИА Рио» от частного дома на Старой дороге поступил около половины четвертого 5 апреля. Пассажир просил отвезти его к торговому центру на Пушкинском шоссе, в 10 минутах езды. Из дома вышел человек с сумкой и рюкзаком, положил их на заднее сиденье, а сам сел вперёд.



«Мне показалось, он изображал пьяного, когда шёл к машине, его слегка повело, но алкоголем от него не пахло. Ехал молча, не конфликтовал. Судя по точке, ему надо было за торговый центр, где гаражи. Попросил заехать на парковку. И тут я почувствовал нож у горла. Он говорит: выходи из машины. Я успел схватиться за лезвие, порезал руку, но отвёл его в сторону и выскочил из машины», — рассказал Николай 47news.

