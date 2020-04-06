В России зарегистрировали первый экспресс-тест, способный диагностировать коронавирус за 40 минут

Биофармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре первый в стране отечественный экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), разработанный группой компаний «Медико-биологический союз». Об этом 6 апреля сообщает ТАСС.



По данным агентства, разработка позволяет определить наличие коронавируса в течение 40 минут с точностью более 94%.



Экспресс-тест уже отправился в 16 регионов России. До конца недели им планируют снабдить большинство субъектов РФ.



Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор дал разрешение на использование для диагностики коронавируса экспресс-тестов российско-японской компании EMG. По заявлениям последней, разработка позволяет выявить коронавирус за полчаса и почти со стопроцентной точностью.

