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06.04.2020 11:37
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В России зарегистрировали первый экспресс-тест, способный диагностировать коронавирус за 40 минут

Биофармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре первый в стране отечественный экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), разработанный группой компаний «Медико-биологический союз». Об этом 6 апреля сообщает ТАСС.

По данным агентства, разработка позволяет определить наличие коронавируса в течение 40 минут с точностью более 94%.

Экспресс-тест уже отправился в 16 регионов России. До конца недели им планируют снабдить большинство субъектов РФ.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор дал разрешение на использование для диагностики коронавируса экспресс-тестов российско-японской компании EMG. По заявлениям последней, разработка позволяет выявить коронавирус за полчаса и почти со стопроцентной точностью.

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