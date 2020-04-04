Экспресс-тесты на коронавирус в России будут занимать полчаса

Уже в апреле специалисты собираются запустить в России пилотное использование новой российско-японской тест-системы для выявления COVID-19 — сначала в Москве и Московской области, где больше всего заражённых.

Как пишет 4 апреля РБК со ссылкой на «Известия», в Российском фонде прямых инвестиций, участвовавшем в финансировании проекта, рассказали, что такой тест позволит получать результат в течение получаса. Он очень точный (определяет наличие коронавируса почти на 100 %) даже на ранних стадиях болезни. Используемый приём изотермической молекулярной диагностики не уступает в точности общепринятой технологии полимеразной цепной реакции (ПЦР), при этом вчетверо сокращает время тестирования, пояснили в компании «ФосАгро», участвующей в пилотном проекте в альянсе с РФПИ.