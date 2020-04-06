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06.04.2020 11:19
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Россия продлевает визы застрявшим в РФ иностранцам

Премьер-министр России заявил, что власти РФ с пониманием относятся к ситуации застрявших в стране граждан других государств.

«Многие страны сейчас идут навстречу гражданам других государств, которые оказались на их территории, в том числе продлевая их визы. Правительство РФ оказывает аналогичную поддержку тем, кто остался в России и не может пока вернуться к себе домой», — заявил 6 апреля Михаил Мишустин во время своего выступления, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, Россия рассчитывает на то, что иностранные партнеры также «с пониманием» отнесутся к россиянам. Премьер пообещал выделить застрявшим за границей деньги «уже сегодня».

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