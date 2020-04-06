Mail.ru Group решила реанимировать ICQ

С понедельника ICQ New доступен в магазинах приложений, устанавливается через обновление ICQ. Новый мессенджер, как сообщает компания, разработан на базе ICQ, но дополнен технологиями искусственного интеллекта, которые используются для быстрых ответов исходя из контекста. Фокус на этот раз решили сделать на групповом общении — аудио- и видеозвонки с числом участников до 30 человек.

Mail.ru Group перезапустила и ребрендировала ICQ, который является одним из старейших мессенджеров. Как пишет 6 апреля «Коммерсант», решение принято на фоне резкого роста популярности видеозвонков.

Mail.ru Group взяло под крыло ICQ в 2010 году. А в 2017 году она запустила еще один мессенджер TamTam. На данный момент компания уверяет, что ICQ установлен у 11 млн пользователей.



«ICQ тяготеет к развлекательной нише, которая очень близка к нише даже соцсетей. Что касается TamTam, то это более классический мессенджер, направленный не только на эмоциональные, но и на некие рациональные ценности: быстрота, удобство, прагматизм, функциональность»,— объяснял изданию в 2017 году гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев. Развитие ICQ New и TamTam продолжится параллельно, уточняют в компании.

