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06.04.2020 10:26
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Mail.ru Group решила реанимировать ICQ

Mail.ru Group перезапустила и ребрендировала ICQ, который является одним из старейших мессенджеров. Как пишет 6 апреля «Коммерсант», решение принято на фоне резкого роста популярности видеозвонков.

С понедельника ICQ New доступен в магазинах приложений, устанавливается через обновление ICQ. Новый мессенджер, как сообщает компания, разработан на базе ICQ, но дополнен технологиями искусственного интеллекта, которые используются для быстрых ответов исходя из контекста. Фокус на этот раз решили сделать на групповом общении — аудио- и видеозвонки с числом участников до 30 человек.

Mail.ru Group взяло под крыло ICQ в 2010 году. А в 2017 году она запустила еще один мессенджер TamTam. На данный момент компания уверяет, что ICQ установлен у 11 млн пользователей.

«ICQ тяготеет к развлекательной нише, которая очень близка к нише даже соцсетей. Что касается TamTam, то это более классический мессенджер, направленный не только на эмоциональные, но и на некие рациональные ценности: быстрота, удобство, прагматизм, функциональность»,— объяснял изданию в 2017 году гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев. Развитие ICQ New и TamTam продолжится параллельно, уточняют в компании.

По данным Mediascope, лидерами по аудитории мобильных приложений среди мессенджеров в РФ остаются WhatsApp, Viber и Telegram. Их месячная аудитория в январе составила 68 млн, 34 млн и 22 млн пользователей старше 12 лет соответственно, у ICQ — 439 тыс. пользователей, у TamTam — 295 тыс.

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Комментарии (5)

Станислав Осколков
Да "Аська" никуда и не уходила с "фронтов". В том же Mail.ru, после приобретения, её несколько раз улучшали.
Почитал сейчас про новую инкарнацию - вполне себе. Что-то среднее между ВотсАппом и Телеграммом.
Modest_5e4ce41f7533b
Если только бюджетников заставить....
krash
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