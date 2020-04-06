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06.04.2020 09:06
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Доставщика суши в центре Петербурга встретили четверо с пистолетом. Насладиться роллами не позволила полиция

Сообщение о нападении на курьера «Суши Мак» раскрыла полиция Центрального района по «горячим следам». У одного из задержанных нашли незарегистрированный травматический пистолет.

Сообщение о разбойном нападении на 31-летнего курьера поступило в полицию 5 апреля около 18:30. Он сообщил, что четверо с пистолетом отобрали доставляемый заказ. На поиск нападавших были ориентированы наряды полиции. И в 19:30 неподалеку от Московского вокзала на Гончарной улице, 9, полиция задержала четверых в автомобиле «Киа Рио». У одно из них, 31-летнего неработающего петербуржца, нашли незарегистрированный травматический пистолет. В машине также были еще трое неработающих в возрасте от 26 до 36 лет.

Похищенное изъято.

В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это не первое нападение на курьеров, доставляющих заказы во время «каникул». Так, в ночь на 4 апреля в Петербурге у доставщика отняли пиццу.

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Комментарии (2)

hal9000
Суши?..фу блин...как их едят..это дочего надо голодать чтобы их есть
alexadmin
Нифига себе. То есть это уже не разбой, совершенный группой лиц? Хорошие времена настают.
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