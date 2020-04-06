Доставщика суши в центре Петербурга встретили четверо с пистолетом. Насладиться роллами не позволила полиция

Сообщение о нападении на курьера «Суши Мак» раскрыла полиция Центрального района по «горячим следам». У одного из задержанных нашли незарегистрированный травматический пистолет.



Сообщение о разбойном нападении на 31-летнего курьера поступило в полицию 5 апреля около 18:30. Он сообщил, что четверо с пистолетом отобрали доставляемый заказ. На поиск нападавших были ориентированы наряды полиции. И в 19:30 неподалеку от Московского вокзала на Гончарной улице, 9, полиция задержала четверых в автомобиле «Киа Рио». У одно из них, 31-летнего неработающего петербуржца, нашли незарегистрированный травматический пистолет. В машине также были еще трое неработающих в возрасте от 26 до 36 лет.

