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05.04.2020 12:13
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В Петербурге совершён налёт на доставщика. Полиция ищет оголодавших в самоизоляции

Нападение на разносчика пиццы расследует полиция Выборгского района Петербурга. Сотрудник службы, которая обеспечивает жизнь взаперти, доставил продукты по адресу и получил в глаз от «коронавирусного» клиента.

Как стало известно «Фонтанке» 5 апреля, ночью пятницы 40-летний курьер сети пиццерий приехал на 2-й Муринский проспект, 39. В сумке ещё не остыла еда, которую заказчик дожидался во дворе. В указанное время разносчика встретили трое рослых мужчин южных кровей — больше за медицинскими масками рассмотреть не удалось. Продуктам обрадовались, предложили пройти к припаркованной неподалёку машине за оплатой. Курьер доверился, передал заказанное, но вместо 3,8 тысячи рублей услышал «Спасибо большое и до свидания». Попытка вернуть продукты закончилась подбитым глазом, клиенты уехали.

В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что возбуждено уголовное дело о грабеже, совершённом группой лиц с применением насилия, прижимистых заказчиков ищут.

«Фонтанка» рассказывала о работе доставщиков на передовой борьбы с коронавирусом. Карантинных клиентов выдерживают не все.

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Комментарии (6)

Stargazer_5e4cc3b703773
Почти четыре косаря за пиццу? Однако...
мухомор
национальность не важна
говорили они
Ольга Павлова
Вот правильно в фильме '' Брат,, сказано.....
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