В Петербурге совершён налёт на доставщика. Полиция ищет оголодавших в самоизоляции

Нападение на разносчика пиццы расследует полиция Выборгского района Петербурга. Сотрудник службы, которая обеспечивает жизнь взаперти, доставил продукты по адресу и получил в глаз от «коронавирусного» клиента.

Как стало известно «Фонтанке» 5 апреля, ночью пятницы 40-летний курьер сети пиццерий приехал на 2-й Муринский проспект, 39. В сумке ещё не остыла еда, которую заказчик дожидался во дворе. В указанное время разносчика встретили трое рослых мужчин южных кровей — больше за медицинскими масками рассмотреть не удалось. Продуктам обрадовались, предложили пройти к припаркованной неподалёку машине за оплатой. Курьер доверился, передал заказанное, но вместо 3,8 тысячи рублей услышал «Спасибо большое и до свидания». Попытка вернуть продукты закончилась подбитым глазом, клиенты уехали.