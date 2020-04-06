В Томской области частично обрушилась стена больницы, но учреждение продолжило работу

Часть стены клинической больницы обрушилась в городе Северск Томской области 6 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача медучреждения Александра Маевского.



По словам главврача, обрушилась наружная кирпичная часть фронтона над входом в корпус терапевтического отделения, которая выступала над фасадом здания. В результате инцидента никто не пострадал.



Маевский добавил, что инженеры уже провели осмотр здания и заявили об отсутствии опасности дальнейшего обрушения. Причина инцидента выясняется, заказана экспертиза несущих конструкций. При этом больница продолжает прием пациентов.

