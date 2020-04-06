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06.04.2020 08:51
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В Томской области частично обрушилась стена больницы, но учреждение продолжило работу

Часть стены клинической больницы обрушилась в городе Северск Томской области 6 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача медучреждения Александра Маевского.

По словам главврача, обрушилась наружная кирпичная часть фронтона над входом в корпус терапевтического отделения, которая выступала над фасадом здания. В результате инцидента никто не пострадал.

Маевский добавил, что инженеры уже провели осмотр здания и заявили об отсутствии опасности дальнейшего обрушения. Причина инцидента выясняется, заказана экспертиза несущих конструкций. При этом больница продолжает прием пациентов.

Здание было построено в 1956 году. Ремонт в нем проводился только изнутри, а также в 2009 году ремонтировали кровлю.

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Комментарии (1)

zenotr
Зато Европе помогаем. Позорная страна Россия
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