Два необычных случая выздоровления от коронавируса произошли в Иране. От COVID-19 вылечились пациенты в возрасте 100 и 106 лет.
Как сообщает 5 апреля местное агентство IRNA, оба случая произошли в больницах города Кум, расположенного в одноименной провинции страны. Мужчина 106 лет был выписан из больницы в субботу после 14-дневного лечения, а 100-летний — в воскресенье.
#Iranian centenarian defeats #coronavirus https://t.co/38XhdIsVSP #COVID19 pic.twitter.com/Aj25IIJ3bu— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) April 5, 2020
По последним данным, число заражений коронавирусом в Иране достигло 58 226, из которых 3603 — с летальным исходом. Выздоровели 22 011 человек. Всемирная организация здравоохранения ранее подтвердила миллион заболевших COVID-19 в мире. Общее количество летальных исходов превысило 57 тысяч. Инфекция проникла уже в 207 стран.
Изначально считалось, что чаще заболевают люди в возрасте, однако последние данные говорят о том, что вирус начал «молодеть». В Москве из 536 новых случаев больше половины приходится на горожан младше 45 лет. 250 человек из них в возрасте от 18 до 45 лет, 189 человек — от 46 до 65 лет, 55 человек — от 65 до 80 лет, 23 человека — старше 80 лет и 19 детей.
Накануне стало известно о том, что в Челябинской области коронавирус выявили у шестимесячного ребенка, хотя клинических проявлений заболевания у него нет.