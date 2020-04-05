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05.04.2020 18:29
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В Иране от коронавируса вылечились пациенты в возрасте 100 и 106 лет

Два необычных случая выздоровления от коронавируса произошли в Иране. От COVID-19 вылечились пациенты в возрасте 100 и 106 лет.

Как сообщает 5 апреля местное агентство IRNA, оба случая произошли в больницах города Кум, расположенного в одноименной провинции страны. Мужчина 106 лет был выписан из больницы в субботу после 14-дневного лечения, а 100-летний — в воскресенье.

По последним данным, число заражений коронавирусом в Иране достигло 58 226, из которых 3603 — с летальным исходом. Выздоровели 22 011 человек. Всемирная организация здравоохранения ранее подтвердила миллион заболевших COVID-19 в мире. Общее количество летальных исходов превысило 57 тысяч. Инфекция проникла уже в 207 стран.

Изначально считалось, что чаще заболевают люди в возрасте, однако последние данные говорят о том, что вирус начал «молодеть». В Москве из 536 новых случаев больше половины приходится на горожан младше 45 лет. 250 человек из них в возрасте от 18 до 45 лет, 189 человек — от 46 до 65 лет, 55 человек — от 65 до 80 лет, 23 человека — старше 80 лет и 19 детей.

Накануне стало известно о том, что в Челябинской области коронавирус выявили у шестимесячного ребенка, хотя клинических проявлений заболевания у него нет.

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