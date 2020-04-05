В Иране от коронавируса вылечились пациенты в возрасте 100 и 106 лет

Два необычных случая выздоровления от коронавируса произошли в Иране. От COVID-19 вылечились пациенты в возрасте 100 и 106 лет. Как сообщает 5 апреля местное агентство IRNA, оба случая произошли в больницах города Кум, расположенного в одноименной провинции страны. Мужчина 106 лет был выписан из больницы в субботу после 14-дневного лечения, а 100-летний — в воскресенье.

По последним данным, число заражений коронавирусом в Иране достигло 58 226, из которых 3603 — с летальным исходом. Выздоровели 22 011 человек. Всемирная организация здравоохранения ранее подтвердила миллион заболевших COVID-19 в мире. Общее количество летальных исходов превысило 57 тысяч. Инфекция проникла уже в 207 стран.