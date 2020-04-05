Коронавирус против призыва. Все военкоматы страны переходят на удаленку, медкомиссий пока не будет

О фактической приостановке призыва 5 апреля сообщает Минобороны. «В ходе начавшегося в апреле с. г. призыва граждан на военную службу весны 2020 года в целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции все сотрудники военных комиссариатов переведены на удаленный режим работы», — говорится в релизе ведомства. Сотрудники военкоматов будут из дома работать с личными делами призывников. Дистанционным будет также общение с потенциальными новобранцами.

Весенний призыв в армию России пока будет осуществляться только в виде документооборота. Сотрудники военкоматов до лучших времён переведены на дистанционную работу.

«Для исключения личного посещения граждан призывного возраста и их родственниками военных комиссариатов уточнение всех необходимых учетных данных осуществляется сотрудниками военкоматов только в дистанционном режиме по телефону», — уточняет Минобороны.

О призывных комиссиях, где обязательны личное присутствие военнообязанного и врачебная медкомиссия, судя по официальному сообщению, речи не идёт. Дата возобновления приёма граждан не названа.

Накануне Минобороны сообщило, что первые отправки в войска начнутся не ранее 20 мая. Главный военком Петербурга Сергей Качковский на заседании правительства 31 марта рассказал, что у городских военкоматов нет в наличии тестов для диагностирования коронавируса.

Согласно указу президента Владимира Путина, весенний призыв в армию должен был начаться 1 апреля. В войска должны быть отправлены 135 тысяч человек. Для Петербурга прописан план в 2 988 новобранцев. Предполагалось, что призывники в обязательном порядке пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию.

